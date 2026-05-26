「レンジャーズ０−９アストロズ」（２５日、アーリントン）アストロズの今井達也投手が先発マウンドに上がり、初回に３四球を与えるも６回までノーヒットノーランに抑える好投を見せた。メジャー移籍後初のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成し、２勝目を手にした。チームは継投でノーヒットノーランを達成した。１点の援護をもらった初回。いきなり先頭のピーターソンにカウント３ボールとなり、２試合