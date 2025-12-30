¡Ú¸¶Çú¥é¥ó¥×¡Ûaespa¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬ÉÂµ¤¼Âà¤â¡ÖNHKÂ¦¤«¤é½Ð±é¼è¤ê¾Ã¤·¤¹¤ë¤Ù¤¡×»ëÄ°¼ÔÉÔËþ¡Ä¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤¬Ê®½Ð
¡Ôaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡Õ
¡¡Âç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÄ¾Á°¡¢Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤¿È¿ÂÐ¤Î½ðÌ¾¤Ï¤Ï¤¸¤Ä¤Ë14Ëü6ÀéÉ®¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦NINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤À¡£
¡ÖÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í2Ì¾¡¢ÆüËÜ¿Í1Ì¾¡¢Ãæ¹ñ¿Í1Ì¾¤Î4¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¡É¤Ç¤·¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Î¾Ò²ð¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·Á¾õ¤¬¸¶»ÒÇúÃÆ¤Î¡È¤¤Î¤³±À¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇSNS¤òÃæ¿´¤ËÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Ëaespa¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Çú¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ê¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ø¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Î2ÆüÁ°¤ËÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ôaespa¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤ÈÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡Ô¸½ºßNINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¥Ë¥ó¥Ë¥óÉÔ½Ð¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢X¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬»ß¤àÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ôaespa¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍÆÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿NHK¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤À¤±ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤À¤«¤éNHK¤â´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È½Ð±é¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô±ê¾å²óÈò¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤¿¤À¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¤µ¤Ã¤µ¤ÈNHKÂ¦¤«¤é½Ð±é¼è¤ê¾Ã¤·¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡¡NHK¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢NHK¤¬¡È¸ø¶¦ÊüÁ÷¡É¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÏÃ±¤Ê¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ä¼Ò²ñÅªÊ¸Ì®¤òÇØÉé¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢¸¶Çú¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÃ±¤Ê¤ë¡È·ÝÇ½¿Í¡É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀèÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¶È¼«ÆÀ¡£¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤«´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢NHK¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤Ê¤É¤òºâ¸»¤È¤¹¤ë¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£Ì±Êü°Ê¾å¤Ë¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ä½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£NHK¤Ï½ª»Ï¡ÈÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Çaespa¥µ¥¤¥É¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¡È¹©É×¡É¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇNHKÂ¦¤«¤éÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡½Ð¾ì¤¹¤ë3¿Í¤Ë¤ÏÀº°ìÇÕ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£