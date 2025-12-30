¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤­»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÉ¬¸«¡ª¤³¤Î¥ëー¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»³²¤ò½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ê½»¸¢¤¬¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

µÜÏÆ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5,000Ëü±ß¡Ë¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±Ê½»¸¢¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¿·À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÅê»ñ²È¥Ó¥¶¡ÊEB-5¡Ë¤¬»ö¶ÈÅê»ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ºÇÔ¥ê¥¹¥¯¤ä¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿³ºº´ü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´óÉÕ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ä»ö¶È·×²è½ñ¤âÉÔÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿³ºº¤¬ÂçÉý¤Ë´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ô½µ´Ö¤Ç¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×²è´üÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¾å°Ì¸ß´¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯8,000Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÇ¯´Ö270Æü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤Ç¤­¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Î½êÆÀ¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ´À¤³¦²ÝÀÇ¤Î¸¶Â§¤òÊ¤¤¹¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈµÜÏÆ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤â200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤Ç½¾¶È°÷¤Ë±Ê½»¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¡£µÜÏÆ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÂçÅýÎÎÎá¤È´ûÂ¸¤ÎË¡Î§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÌµ¸ú¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ä¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èº¹¤·»ß¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¡£´óÉÕ¤·¤¿»ñ¶â¤ÏÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

·ëÏÀ¤È¤·¤ÆµÜÏÆ»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸¡Æ¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤¬¼çÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤âÈæ³Ó¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö»ñ»º¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Ê¤¤¥É¥Ð¥¤¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ó¥¶¡ÊÌó8,000Ëü±ß¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:36

¥È¥é¥ó¥×¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤È¤Ï¡©
01:37

¥È¥é¥ó¥×¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î¾ÜºÙ¤È½¾Íè¤Î¥Ó¥¶¤È¤Î°ã¤¤
08:25

¾å°ÌÈÇ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥×¥é¥Á¥Ê¥«¡¼¥É¡×¤Î¾×·âÅª¤ÊÆÃÅµ
12:40

¡Ú·ëÏÀ¡Û¥È¥é¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Ï¼è¤ë¤Ù¤­¤«¡©ÀìÌç²È¤Î¸«²ò

