トランプ政権
『トランプ政権』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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トランプ政権が記者のビザ申請でSNS投稿内容の確認を義務づける方針
読売新聞オンライン
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米国務省が外国の報道関係者のビザ申請でSNSを審査する方針を示す
共同通信
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トランプ大統領が出産ツーリズム禁止令に署名、出生地主義も縮小へ
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
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FBIが現職トランプ大統領をロシア疑惑で防諜捜査、機密文書が初公開
文書にはロシア政府のために活動した可能性を示す捜査開始の根拠が記されていた
FNNプライムオンライン
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高市内閣の消費減税にトランプ政権が難色、専門家は米の追加要求を懸念
財源不明のまま円安を招くとして、トランプ政権が減税政策に注文をつける可能性があるとみられる
J-CASTニュース
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急進左派候補 民主予備選を制す
TBS NEWS DIG
2026年8月5日
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中国商務省 ドローン対米規制へ
TBS NEWS DIG
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トランプ政権が中国製データセンター向け機器の輸入禁止を検討
光トランシーバーなどが対象で、FCCまたは商務省が2026年内に規制する見通し
GIGAZINE（ギガジン）
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赤ちゃんに1000ドルを給付し株式運用する「トランプ口座」が始動
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月4日
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カリフォルニア州など25州がトランプ政権の関税措置差し止めを求め提訴
通商法301条に基づく追加関税は「法律に反する」として差し止めを求め
FNNプライムオンライン
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ベッセント財務長官のメモが示す、日米協調為替介入の舞台裏
ベッセント米財務長官がメモに「円を買う」と記し実際の介入も行ったとみられる
J-CASTニュース
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米国務省が名古屋の領事館閉鎖を計画、在外公館5拠点を縮小へ
共同通信
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米トランプ大統領 イランとの協議で圧力「これが最後のチャンスだ」
日テレNEWS NNN
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米中央軍がイランへの圧力策を軍事分析官に異例のメール公募
共同通信
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アメリカの25州 関税取り消し求め国際貿易裁判所に提訴
60カ国・地域への関税は通商法301条の目的に反する恣意的措置と主張
共同通信
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トランプ政権が奴隷制の展示パネルを差し替え、地元市民が抗議
7月15日に新設されたパネルは建国史が前面に出され奴隷制の残虐性の記述が削られたという
読売新聞オンライン