³¤³°¶¨ÎÏÂâ¡¢60Ç¯¤Ç±þÊç¼Ô·ã¸º¡¡JICA´ôÏ©¡¢1900¿Í¼å¤Ë
¡¡¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏ»ö¶È¡Ö³¤³°¶¨ÎÏÂâ¡×¤¬¡¢È¯Â¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨ÎÏÂâ¤Ø¤Î±þÊç¼Ô¿ô¤¬·ã¸º¤·¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î2³ä¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤òËþ¤¿¤¹ÇÉ¸¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢JICA¤Ï¶¨ÎÏÂâ¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JICA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨ÎÏÂâ¤Ø¤Î±þÊç¼Ô¿ô¤¬ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯ÅÙ¤ÎÌó1Ëü2Àé¿Í¡£2007Ç¯ÅÙ¤Ë5Àé¿Í¤òÀÚ¤ê¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï1900¿Í¼å¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ââ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤ä¸ì³ØÎÏ¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢±þÊç¼Ô¸º¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÂâ°÷¿ô¤â¸º¾¯¡£24Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢³¤³°¤Ë1¡Á2Ç¯´ÖÂÚºß¤¹¤ëÄ¹´üÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¿Í¿ô¤¬2951¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÉ¸¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï929¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡JICAÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ø¤Î´Ø¿´Äã²¼¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£23Ç¯¼Â»Ü¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¶¨ÎÏÂâ¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿20¡Á30Âå¤ÏÌó8³ä¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡JICA¤ÎÅÄÃæÌÀÉ§Íý»öÄ¹¤Ï11·î¤Î60¼þÇ¯¼°Åµ¤Ç¡Ö¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆüËÜ¤é¤·¤¤¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£