好意を抱いている相手には、とにかくいい印象を持ってもらいたいものです。特に、相手が自分のことをあまり知らないならば、何気なくかける一言が印象を左右することもあるでしょう。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に、「あまり話したことのない片想い中の女性に好印象を与えられる一言９パターン」をご紹介します。【１】女性に「ちょっと運命かも」と意識させる「最近よく会うね」「女性に自分の存在を