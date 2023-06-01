サーティワン アイスクリームは9日、「サーティワン フレーバー総選挙2026」の結果を発表した。【画像】あなたの好きなフレーバーは何位に？ランキング一覧「総選挙」は2日から30日に実施。第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる70万5971票の投票があった。これまで全世界のサーティワンで開発してきた1400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種の人気フレーバーがエントリー