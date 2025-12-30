Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢·ëº§Áê¼ê¤Î ¡È¸µ½÷Í¥ºÊ¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¤Î¥ï¥±¡Ä·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡¡12·î28Æü¡¢¡ÖDOMOTO¡×¡Êµì¡¦KinKi Kids¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡£
¡¡¸÷°ì¤Ï²áµî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö40ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏÉñÂæ¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ½÷Í¥¤Ç¡¢Ç¯²¼¤Î°ìÈÌ½÷À¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOMOTO¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬2024Ç¯¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥å¥ª¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¸÷°ì¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼º¤Ã¤¿°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿º¢¤âÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¸÷¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¶õ¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ªÁê¼ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤À¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¡É ¤Ï¡¢¸÷°ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤«¤é¸÷°ì¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Instagram¤Ë¤â¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤ÎInstagram¤Ç¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸÷°ì¤ÏInstagram¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ô¤³¤Î»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯º£¸å¤âÂç»ö¤Ë¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸÷°ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯9·î¤Ï¡¢¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØEndoless SHOCK¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¸ø±é¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷°ì¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÆÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢µÙ±éÆü¤ËµÞ¤¤çÊ¡²¬¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ÈInstagram¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÏÈá¤·¤àÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤º¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸÷°ì¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Ï10Ç¯°Ê¾å¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°¦¸¤¤¬ÀÂµî¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¸÷°ì¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°Â¿´¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸÷°ì¤Î·ëº§¤ò¡¢¥Ñ¥ó¤Á¤ã¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£