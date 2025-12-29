【紅白】aespa・メンバー3人で出場 NINGNINGが体調不良で出演辞退 SNS投稿にも言及「特定の目的や意図はございませんでした」
『第76回NHK紅白歌合戦』の公式Xが29日更新され、出場予定のaespaについて、メンバーのNINGNINGが体調不良で、NINGNINGを除くメンバー3人で出場すると発表した。
【Xより】「aespaの出場について」を伝えた『NHK紅白歌合戦』公式X
またaespaの公式サイトも同日に更新。「aespaの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演につきまして、お知らせいたします」と伝えた。
「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とSNSの投稿にも言及。その上で、「なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と発表した。
aespaは、KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、NINGNING（ニンニン）からなるガールズグループ。2020年11月、「Black Mamba」で韓国デビュー。2024年7月、日本1stシングル「Hot Mess」をリリースし、日本デビューした。同年8月には東京ドーム公演を開催し、10月には5thミニアルバム『Whiplash』をリリース。リード曲「Whiplash」の「スーパージゼルタイム」は反響を呼んだ。
【全文】
いつもaespaを応援いただき、誠にありがとうございます。
aespaの「第76回NHK紅白歌合戦」への出演につきまして、お知らせいたします。
aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります。
なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました。
直前でのお知らせになりましたことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
【Xより】「aespaの出場について」を伝えた『NHK紅白歌合戦』公式X
またaespaの公式サイトも同日に更新。「aespaの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演につきまして、お知らせいたします」と伝えた。
「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とSNSの投稿にも言及。その上で、「なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と発表した。
【全文】
いつもaespaを応援いただき、誠にありがとうございます。
aespaの「第76回NHK紅白歌合戦」への出演につきまして、お知らせいたします。
aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります。
なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました。
直前でのお知らせになりましたことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。