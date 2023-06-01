¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢Éé½ý¤«¡×¡Ö¿´ÇÛ¤À¤Ê¡×ÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤¬¤Þ¤¿¤â¡Ä23ºÐGK¤¬²ø²æ¤Ç¸òÂå¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖWÇÕÁ°¤Ï²¿¤«µ¯¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤È¹ËÅçÍªÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂè20Àá¤Ç¡¢¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÌîß·¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ¬Éô¤òÉé½ý¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÎ¾ÏÆ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤¬º¸Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¤À¤±¤Ç¤â¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤ÈÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤Î²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉé½ý¸òÂå¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌîß·»á¤Þ¤Ç²ø²æ¤À¤È¡ª¡ª¡©WÇÕÁ°¤Ï²¿¤«µ¯¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿´ÇÛ¤À¤Ê¡×
¡Ö·Ú¾É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÌîß·¤â¤«¤è¡£¿¹²¼¤â²ø²æ¤·¤¿¤·¡£²ø²æ¿ÍÂ¿¤¤¤Í¡£¡×
¡Ö¤¨¡©¡©¡©Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤â²ø²æ¡©¡©¡©¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¡¢¡¢¤â¤¦Ä¶·Ú¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¥Û¥ó¥È¤ËÍê¤à¡×
¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîß·¤ÏÉé½ý¤« ¤É¤¦¤«·Ú¾É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÂç»ö¤Ç¤Ê¤¤»ö¤À¤±µ§¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖWÇÕÁ°¤ËÎ¥Ã¦¼ÔÁý¤¨¤ó¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢23ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤¬Ç¾¿Ì¤È¤¦¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô½µ´Ö¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
