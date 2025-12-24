Æ±µï½÷À¤ò¡ÈÆð¶Ø¡É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢ÉºÇòºÞ¤È»¦ÃîºÞ¤Ç¡È´ÉÍý¡É¤·¤¿3Ç¯È¾¡¡Ä¨Ìò27Ç¯¤¬²¼¤µ¤ì¤¿30ÂåÃË¤Î°Û¾ï¤Ê±£ÊÃÀ¸³è¡Ú´Ú¹ñ¡Û
´Ú¹ñ¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¸å¡¢3Ç¯6¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê»¦ÃîºÞ¤Ç¥¦¥¸Ãî¤ò¶î½ü¤·¤Ê¤¬¤é½÷À¤Î°äÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃË¤Ë¡¢Ä¨Ìò27Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¦³²¤·¤¿Îø¿Í¤ò¡Ö±ø¿å½èÍýÁå¡×¤Ë°ä´þ¡Ä´Ú¹ñ¤Îµ´ÃÜÃË
12·î23Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËÃÏºÛ¡¦·º»ö14Éô¡Ê¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ü¥àÈ½»ö¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢»¦¿Í¤ª¤è¤Ó»àÂÎ±£Æ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃËA»á¡Ê38¡Ë¤ÎÀë¹ð¸øÈ½¤Ç¡¢Ä¨Ìò27Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢½Ð½ê¸å15Ç¯´Ö¡¢°ÌÃÖÄÉÀ×ÍÑÅÅ»ÒÁõÃÖ¡ÊÅÅ»ÒÂÎØ¡Ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
A»á¤Ï2021Ç¯1·î10Æü¡¢¿ÎÀî»ÔÉÙÊ¿¶è¡Ê¥×¥Ô¥ç¥ó¥°¡Ë¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Î½÷ÀB»á¤ò»¦³²¤·¡¢Ìó3Ç¯6¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷À¤Î°äÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
È½·èÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤Ï2015Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤¢¤ëÅ¹¤Ç½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Î¥º§¸å¤Ë°ì¿Í¤ÇÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿B»á¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢ÍâÇ¯2·î¤´¤í¤«¤éÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤¿¤À¡¢A»á¤Ï2017Ç¯5·î¤ËÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖB»á¤¬ÊÌ¤ÎÃËÀ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤¤¡¢B»á¤ä¤½¤ÎÃÎ¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¼¹ÃåÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÔ¹¬¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢A»á¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿B»á¤¬2018Ç¯2·î¤Ë´Ú¹ñ¤ØÆþ¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£B»á¤¬Æþ¹ñ¤·¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Êì¿Æ¤Î¸«Éñ¤¤¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇA»á¤ÏB»á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±µï¤ò¶¯Í×¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2¿Í¤ÏºÆ¤Ó¿ÎÀî¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
B»á¤ÏÆüËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤¿ºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½»Ì±ÅÐÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£A»á¤Ï¤³¤ì¤ò°ÍÑ¤·¡¢À¸³èÈñ¤ò¸½¶â¤ÇÅÏ¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤â¼«Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¤ß¹Ô¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢B»á¤ÎÀ¸³è¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏB»á¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢B»á¤Î»Ð¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ì»þÅª¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A»á¤ÎË¸³²¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤âÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£B»á¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼Ò²ñ¤«¤é´°Á´¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
A»á¤ÎÈÈ¹ÔÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Îº¾µ½»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëºÛÈ½½ê¤ÎÀë¹ð¸øÈ½¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£A»á¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¡¢B»á¤È¼ò¤ò°û¤àÃæ¤Ç¡¢²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Îº¹¤·Æþ¤ìÌäÂê¤äÀ¸·×°Ý»ý¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËB»á¤¬¡ÖÆüËÜ¤ØÂ©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢A»á¤ÏÈà½÷¤ò»¦³²¤·¤¿¡£
A»á¤Ï´°Á´ÈÈºá¤òÁÀ¤¤¡¢¼þÅþ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÈÈ¹Ô¸å¤Ï¸½¾ì¤òÉÑÈË¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿B»á¤Î¿ÈÂÎ¤ËÉºÇòºÞ¤òº®¤¼¤¿¿å¤ò¤«¤±¡¢¥¦¥¸Ãî¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á»¦ÃîºÞ¤ò»¶ÉÛ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢¹á¤òÊ²¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°Û½¤¬¼¼³°¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£Ëè·î¤Î²ÈÄÂ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ò¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÌ¼¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
A»á¤ÎÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÈà¤Î·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢½÷À¤Î°äÂÎ¤ò¡È´ÉÍý¡É¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£A»á¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿·úÊª´ÉÍý¿Í¤¬¡¢Éô²°¤«¤é°½¤¬¤¹¤ë¤Î¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¡¢B»á¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£»¦³²¤«¤éÌó3Ç¯6¥«·î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Î°äÂÎ¤òÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤·¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¨»´¤Ç°¼Á¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë°äÂÎ¤òËÁ¤È¤¯¤·¡¢Â»²õ¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Ë½½Ê¬¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÌ¿¤¬¿Ô¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î»ÙÇÛ¤Î²¼¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢²ÈÂ²¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÈ¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Öºá¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¸·½Å¤Ê½èÈ³¤¬ÅöÁ³¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë