Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥»¥Ä¤È·ëº§¢ª1Ç¯¤Ç¼ºí©¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤Ž¢ºÇ½é¤ÎÉ×Ž£¤Î°Õ³°¤Ê"¤½¤Î¸å"
¢£¡ÈºÇ½é¤ÎÉ×¡É¤ÈÎ¥º§¸å¤â¡¢±ï¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£2025Ç¯¤ÎºÇ½ª½µ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤ì¤Ðµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ÇÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¤Î¼ê»æ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
ºîÃæ¤Î¼ê»æ¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÁÏºî¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ç¤â¶äÆóÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ°ÙÆó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î¥º§¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Ë½÷Ãæ¤Ë½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¤â°ÙÆó¤Ï¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤ËÀÒ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÙÆó¤È¤ÎÎ¥º§¸å¤Ë¡¢¥»¥Ä¤ÏÀ¸²È¤Î¾®Àô²È¤ËÉüÀÒ¤·¾®Àô¥»¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊýÊÌ¤ì¤¿É×¤Ï¡¢°ð³À°ÙÆó¤È¤·¤ÆÀÒ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê»²¹Í¡§1Ç¯¤Ç¼ºí©¡¢3Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥â¥Ç¥ë¡¦¥»¥Ä¤Î¡ÈºÇ½é¤ÎÉ×¡É¤¬14Ç¯¤â¡ÈÌ»ÍÜ»Ò¡É¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ë
È¬±À¤¬»ö¼Âº§¤Î¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÈÀµ¼°¤Ê·ëº§¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×1895Ç¯9·î19ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤Î·ëº§¤ò¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹À¥Ä«¸÷¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÏÀ¡§¸¦µæ¤È»ñÎÁ¡Ù³Þ´Ö½ñ±¡1976Ç¯¡Ë¡£
¢£¼êÂ³¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¡Ö¥»¥Ä¤Î±ó±ï¤ÎÏ·¿Í¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é5Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¬±À¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡Ö°ä»ºÁêÂ³Åù¤ÎÅÔ¹ç¤¢¤ê¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈ¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î»þ¤Ë¼êÂ³¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤Î±ó±ï¤Î¹âÌÚÎêÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ï·¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¸å¤Ë°×³Ø¤ò³Ø¤ó¤ÇÀê¤¤»Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦´ñ¿Í¤Ç¡¢¾ï¤ËÈ±¤âÉ¦¤â¿¤ÓÊüÂê¡£¾ï¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢Àê¤¤¤¬¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬¤½¤ó¤Ê´ñ¿Í¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢Èà¤Ë¼èºà¤·¤Æ¡ÖÀê¤¤¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÇò¾å°ì¶õ¸®¡ØÅìÀ¾Ê¸ÌÀ¤ò·ë¤Ö¿·¤·¤¤°×¤ÎÀ¤³¦¡ÙÃæÌî½ÐÈÇ´ë²è¡¢1990Ç¯¡Ë¡£¤Þ¤¿¥»¥Ä¤È·ëº§¸å¤Ë¸Û¤Ã¤¿½÷Ãæ¤Ï¤³¤ÎÏ·¿Í¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆüµ¤Ë¤â¡¢¹âÌÚ¤¬²¿ÅÙ¤«Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°ÙÆó¤¬¥»¥Ä¤ÎºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éü±ï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸å¤Î°ÙÆó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö°ÙÆó¤Ï²¬»³¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æºâ¤òÀ®¤·¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤¿¡×
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¾¾¹¾»Ô¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¾®ºý»Ò¡Ø°ì¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢°ÙÆó¤Î¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾¹¾»Ô¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æºý»Ò¤Îµ½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ë°ÙÆó¤Î¾ÃÂ©¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ñÎÁ¤À¤ÈÂçºå¤Ø¤Î½ÐËÛ¸å¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºí©ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ°ð³À²È¤«¤éÀÒ¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡ÊÂå¤ï¤ê¤ËÈ¬±À¤Î¼¡ÃË¡¦´à¤¬ÍÜ»Ò¤Ë¡Ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤«¤âÎíÍî¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¾¾¹¾»Ô¤Î¾®ºý»Ò¤¬°úÍÑ¤¹¤ë¡Ö±ó±ï¡×¤È¤ÏÃ¯¤«¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤¬¡¢¾õ¶·¾Úµò¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÆþÀÒ¼êÂ³¤¤òÀ¤ÏÃ¤·¤¿¹âÌÚÎêÂÀÏº¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤À¡£Èà¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤òÊüÏ²¤·¤Æ¡×¤ª¤ê¡¢²¬»³¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àê¤¤»Õ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ê¤é¡¢°ÙÆó¤Î¾ÃÂ©¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢°ð³À²È¤¢¤ë¤¤¤Ï¾®Àô²È¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î»ÎÂ²¼Ò²ñ¤Ï¶¹¤¯¡¢¡Ö¸µÌ»ÍÜ»Ò¡×¤Î¾ÃÂ©¤¬´°Á´¤ËÅÓÀä¤¨¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀ°Íý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿1895Ç¯Á°¸å¤Ë¤Ï¡¢°ÙÆó¤Î½êºß³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¡Ö¼ê»æ¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ÙÆó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ð³À²È½ÐËÛ¸å¤âÀ¸Â¸¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Íí¼«ÂÎ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¤Ê¤¼¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤Ë5Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤«
¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÉü±ï¤òµá¤á¤ëµ¤¤ÏÌÓÆ¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤Ë5Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤«¡£
°¦¤¹¤ë½÷À¤òÆÀ¤¿¡£»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àµ¼°¤ÊÆþÀÒ¤Þ¤Ç5Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤¬¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢È¬±À¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î½÷À¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤ÎÊó¹ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢´ñÌ¯¤Ê¤Û¤É¤Ë¹âÍÈ¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï1891Ç¯10·î¤Î¤³¤È¤À¡ÌFrances E. Willard and Mary A. Livermore, eds., A Woman of the Century¡§ Fourteen Hundred-Seventy Biographical Sketches Accompanied by Portraits of Leading American Women in All Walks of Life ¡ÊBuffalo, N.Y.¡§ Charles Wells Moulton,1893¡Ë,accessed via InternetArchive.¡Í¡£
È¬±À¤¬¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1891Ç¯11·î¡¢¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ø°Ü¤ëÁ°¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥»¥Ä¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¬±À¤¬¹âÍÈ¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¤Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¥»¥Ä¤È¤Î»ö¼Âº§¤Ï´¶¾ð¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²¾¤ÎÀ¸³è¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤Î½÷À¤¬¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥»¥Ä¤³¤½¤¬¡ÖÈ¬±À¤Îµï¾ì½ê¡×
¤·¤«¤·¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÊÄ¤¶¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äÈ¬±À¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂÔ¤Ä¿Í¤â¡¢µ¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢´û¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀÄ½Õ´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£ÃæÇ¯´ü¡¢Åö»þ¤Ê¤é¤Ð½éÏ·¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¡©¡¡¤È¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«´ñÌ¯¤Ë¤ß¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬19À¤µªÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¥²¡¼¥Æ¤Î¡Ø¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊüÏ²¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥»¤Î¾®Àâ¡ØÀÄ½Õ×Ç×Ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï½ªÈ×¤ÇÇ¯Ï·¤¤¤¿Éã¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¤Ë¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÀÄ½Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç×Ç×Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬±À¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö±Ê±ó¤ÎÊüÏ²¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¡Ä¡Ä¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âº¬¤ò²¼¤í¤µ¤º¡¢¼¡¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¡¢¼¡¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÈ¬±À¤ò²òÊü¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤ëÍýÍ³¤â¡¢ÊÌ¤ÎÅÚÃÏ¤ØÎ¹Î©¤ÄÍýÍ³¤â¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤â¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥»¥Ä¤³¤½¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Î½÷À¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤Î½÷À¤¬¡¢ÊüÏ²¤Î½ªÃåÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£È¬±À¤Ï¡Ö¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¡×°ú¤¼õ¤±¤¿
ÃåÊª»Ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÀï¤¤¤ÎÍÙ¤ê¡×¤Ï¡¢¤À¤«¤é´¿´î¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÀÄ½Õ¤¬½ª¤ï¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯Äê½»¤Ç¤¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âµ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¡½¡½¤½¤Î´î¤Ó¤ò¡¢Èà¤ÏÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢´¶¾ð¤Î·èÃÇ¤ÈË¡Åª¤Ê·èÃÇ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À5Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÆó¿Í¤ÎÎø¤ÎÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸½¤Ë¡¢¥»¥Ä¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÈ¬±À¤Ï½é¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤é¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤¦¡¢°ÙÆó¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ½ÐËÛ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¾¾¹¾¤ÇÎ¹´Û¤ò½Ð¤Æ¥»¥Ä¤È¤È¤â¤ËÂß²È¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢°ð³À²È¤«¤é¤Ï±ç½õ¤òµá¤á¤é¤ìÀ¾ÅÄ¤¬½èÍý¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï¾¾¹¾¤Ë»Ä¤ê¡¢È¬±À¤¬·î¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ð³À²È¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁÄÉã¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë·§ËÜ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÈ¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä°ì¿Í¤òºÊ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ð³À²È¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤È°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥»¥Ä¡¢°ð³À¤ÎÁÄÉãÊì¡¢¤½¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë»Ä¤·¤¿¥Á¥¨¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¡Ä¡Ä¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¿ÍÊ¬¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤È¡¢°ì²È¤Î²ÈÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î³Ð¸ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¡£
¢£¡Öºî²È¡×¤È¡Ö°ì²È¤Î²ÈÄ¹¡×¤È¤Î¶¹´Ö¤Ç
¤½¤ì¤Þ¤Ç°ì¼ï¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤º®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤Ï´ù¤Ë¤à¤«¤Ã¤ÆÁÛÁüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Îºî²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼èºà¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½ñ¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤À¡£¾ï¤Ë¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¼Î¤Æ¿È¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤À¤¬²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÄê¿¦¤Ë¤Ä¤¡¢·îµë¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¡¢¾®»ÔÌ±Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉ®¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£À¸³è¤Î°ÂÄê¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Í¥¤ì¤¿ºî²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºî²È³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1893Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Î°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£È¬±À¤¬Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤ò´î¤ó¤À¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¿´¤ò¤·¤Æ¤¤¿°ð³À²È¤ÎÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÊì¤Ç¤¢¤ë¥È¥ß¤ÏÎ§µ·¤ÊÆ¯¤¼Ô¤Ç¡¢½÷ÃæÃ£¤Î»Ø¼¨¤ä¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤Ê¤É¤Î²È»ö°ìÀÚ¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÊüÏ²¼Ô¤òÄü¤á¡¢³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿5Ç¯
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤Îºî²È³èÆ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢È¬±À¤¬¶²¤ì¤¿¡Ö¾®»ÔÌ±Åª¤ÊÀ¸³è¡×¤Ï¡¢Èà¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Î¸¥¿È¡¢¥È¥ß¤ÎÆ¯¤¡¢¤½¤·¤Æ°ìÍº¤ÎÀ®Ä¹¡½¡½¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢È¬±À¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂêºà¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ1895Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¬±À¤ÏÆþÀÒ¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Î·ëº§¤«¤é4Ç¯¡¢°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é2Ç¯¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¶²ÉÝ¤â¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤â¡¢´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤Î³Î¿®¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËË¡Åª¤Ê·èÃÇ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
5Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Ï¡¢40ºÐ¤ÎÃË¤¬¡Ö±Ê±ó¤ÎÊüÏ²¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¡¢¡Ö°ì²È¤Î²ÈÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ÎÀè¤Ë¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î¿¿¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë