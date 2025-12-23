雪山で全裸遺体を発見 遺留品が示す異常行動

四夜連続で放送している「UFO山」(12月22日(月)深夜24時30分〜、23日(火)深夜24時30分〜、24日(水)深夜1時30分〜、25日(木)深夜1時〜)。※この番組はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません。1999年、北海道・朝日山で不可解な遭難事件が発生した。遭難したのは、脱サラして市民登山家となった蜂谷修一氏(当時37歳）。生前の蜂谷氏に密着したテレビ番組「すがおにタッチ！」では、「アマチュアでも登山は十分楽しめる」という思いを広く伝える活動を続けていると紹介されていた。

蜂谷氏の登山スタイルの最大の特徴は、自らカメラを回し、撮影すること。「困難があるのが楽しい。登っていると自然からもらうパワーみたいなものがすごい」蜂谷氏は、かつて雪山でテントが飛ばされそうになった経験を振り返り、「その時は、死ぬかもしれないと思いました。無事、生きてました。ラッキーですよね。そういうところも、山に認められたみたいなのがあるんじゃないですか」と話していた。「山に育てられています」と笑顔で語っていた蜂谷氏。しかし、その放送から2年後の1999年12月13日、蜂谷氏は朝日山で遺体となって発見された。当時の新聞には、吹雪の中、朝日山を登り続けて遭難、遺体は全裸の状態で発見されたと書かれている。北海道で活動する蜂谷氏にとって、朝日山は登り慣れている山。なぜ荒れた天候の中、1人で朝日山に足を踏み入れたのか。多くの謎を抱えたこの事件は、20年以上経った現在でもインターネット上で高い関心を集めている。





生前の蜂谷氏を取材していたフリーライターの平野誠氏は、彼は社交的で取材しやすい人物だったと振り返る。一方で、遺留品については「登山家らしくない」と違和感を口にする。





平野氏が見た資料によると、食料や衣類など通常の登山で持っていく装備が少ないにもかかわらず、当時流行していたUFOに関する書籍を持参していたという。





「遺留品から考えると、いつもの登山の目的とも違うような気がしてならない。いつもは映像を撮るために、それをみんなに見せるためにという感じで。もちろん自分の身を守るためのことは全て装備した上で出かけるんですが、そうじゃないんですよ。事件に巻き込まれたのだろうとしか、わからないですね」（平野氏）。





蜂谷氏が亡くなった朝日山周辺ではUFOの目撃情報が多く、「日本UFO地図」というWEBサイトには、この地での目撃証言が多く寄せられている。





中には、上空に浮かぶ発光体や、朝日山周辺の街中で撮影された謎の飛行物体の映像も。そのためインターネット上の一部では、蜂谷氏がUFOによるアブダクション(誘拐)被害に遭ったのではないかとも噂されている。

2000年11月に放送されたテレビ番組では、有識者たちがこの事件について激論を交わしていた。





番組によると、現場に残されたテントは何かに押しつぶされたように破壊され、遺体の周囲には装備品が円を描くように均一に散乱していたという。