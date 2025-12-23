お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にパーソナリティーとして生出演。自身が審査員を務めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」のMCを務めた今田耕司を絶賛した。

塙は「今田さんはやっぱすごいよ。今田さんがいなかったら、もう代わりいる？ 今田さんの代わりいないでしょ」と切り出した。相方の土屋伸之も「超楽しい空気になってた」と同調した。

塙は「俺は毎年言ってんの。今田さんのすごさを、なんかどの媒体も書いてない。今田さんってすごいじゃん。本当にすごいじゃん。完璧じゃん。なんでどの媒体もあんまり書かないの？って思うの」と語った。

ヨネダ2000の誠が採点終了後、「ひき肉にしてやんよ！」と叫んだタイミングで今田は「失格です！」とツッコミを入れ、場内を爆笑させていた。塙は「最高だよね。みんな楽しいよね」と再び今田を絶賛した。

たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。