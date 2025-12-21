楽天グループの三木谷浩史会長兼社長（60）が12日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市政権の経済政策に苦言を呈した。

三木谷氏は「高市政権では結局、ガソリン税、103万円の壁を引き上げて減税に見せかけても、法人税引き上げ、金融増税などで帳尻を合わせるだけでマクロで見ると『全く減税ではなく』、『単なる財政バラマキ政権』ですね高市政権は」と言及。

続けて「最終的には、増税にならざるを得ない。金利をあげても円安とはアベノミクスのまるマネの『責任ある積極財政』なるものに対して国際マーケットがダメ出ししているという事だろう。このままでは、富裕層やベンチャーは海外に出る、外国人労働者は不足、不動産は下る、円安は止まらず日本人、日本はますます貧乏になる」と指摘し、「申し訳ないが、高市政権は全く経済が分かってないと思う」と苦言を呈した。

この投稿には「高市政権は自民党の最後の悪あがき。今までの自民党と何も変わらない」「頼むから三木谷さん、大臣やってくれないかな」「本当にそうですね。いくら国内を誤魔化しても為替市場に反映されます」といったコメントや、「富裕層への課税が懲罰的だと？」など様々な意見が寄せられていた。