楽天モバイルは9月30日、プレスカンファレンスを開催し、物価上昇や競合の料金改定といった状況にかかわらず、低価格かつ無制限のサービスを継続していく方針を示した。 低価格継続の背景とミッション 楽天モバイルは2020年4月に本格的なサービスを開始し、「第4の携帯電話サービス」として参入。ユーザーが場所や価格を気にせず自由にインターネットを利用できる環境を提供するこ