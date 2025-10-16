かつてヒルズ族と呼ばれた二人は雌伏の時を経て、世界の巨大企業と対峙している。巨額赤字からの逆襲、23年ぶりのタッグ、後継者を巡る問題、AIの進展とその先の未来――。縦横無尽に楽天・三木谷浩史社長とU-NEXT・宇野康秀社長がビジネス論を語り合った！【画像】精悍な顔つきで…20年前の宇野氏と三木谷氏の写真を見る「週刊文春 電子版」で配信中の対談記事から一部を抜粋してお届けする。同じグレーのスーツで対談した、（