º´ÌîÌ÷É§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¿Æ¤«¤é½½Ê¬¤Ê°¦¾ð¤ä¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯´Ø·¸¤òºî¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£30¼Ò¶á¤¯¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âº¤µç¡£¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¤Ò¤¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÏÁ´Éô²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
º´ÌîÌ÷É§¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÏÁÔÀä¤À¡£
²¬»³¸©¤Ç°ì¿ÍÂ©»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÁÐ»Ò¤Î·»¤È3ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤ÆÎ¾¿Æ¤¬»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·»¤ÏÉãÊý¤ÎÁÄÊì¤ÈÇìÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢Äï¤ÏÀ¸¸åÈ¾Ç¯¤Ç¹ñºÝÍÜ»Ò±ïÁÈ¤µ¤ì¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ð¥ìー¶Ð¤á¤ÎÊì¿Æ¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿6¾ö´Ö¤Ï°½¤òÊü¤Ä¥Ø¥É¥í¤ÎÀî¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯µ¢Âð¤¹¤ëÊì¤òÂç²È¤µ¤ó¤Î²È¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤°ìÊÑ¤¹¤ë¡£·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬½Ð½ê¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ï¤Í¡¢¥ä¥¯¥¶¤È¤·¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï¤¹¤ë¤±¤ÉÂ³¤«¤Ê¤¤¡£Æþ¤ìËÏÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²Æ¾ì¤Ç¤âÀäÂÐÄ¹Âµ¤À¤·¡¢¼ò¹¥¤¡¢½÷¹¥¤¡¢ÇîÂÇ¹¥¤¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ó¤Û¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÊì¿Æ¤ò²¥¤ë¡£ËÜÅö¤Ïµ¤¤¬¼å¤¤¤Î¤Ë¡Ø¸ýÅú¤¨¤¹¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÄë²¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÏÁ´Éô²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÉã¿Æ¤Î´é¿§¤ò±®¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Â¾¼Ô¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤å¤¦¤«¡¢·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Êì¿Æ¤ËÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿µ²±¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤è¡×
¼Ú¶â¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë°ì²È¤ÇÆ¨¤²¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤¿²ó¿ô¤Ï¡¢¾®¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ12²ó¡£¾®³Ø¹»¤Ï3²óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¤³¤í¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ëÍ§¤À¤Á¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢Î¾¿Æ¤Ï¶¨µÄÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆ±µï¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¹©¶È¹â¹»¤Î·úÃÛ²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ìë8»þ¤Ëµ¢Âð¡£11»þ¤«¤é·úÃÛ¤ÎÀß·×¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢Ä«Êý5»þ¤Þ¤ÇË×Æ¬¡£ÅØÎÏ¤Î¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¡¢·úÃÛ¤ÎÃÎ¼±¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¡£¾Þ¤ò³Í¤ì¤Ð¤Í¡¢¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¡¢¿ÆÉã¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤ªÁ°1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼Â¤Ï¡¢¶â¾Þ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç5¿Í¤¤¤¿¤ï¤±¡£ÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤«¤é¡£Êì¿Æ¤«¤é¤Ï¡ØÉã¿Æ¤Ï²¶¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡×
²ñ¼Ò¤«¤é¤âÎø¿Í¤«¤é¤â¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×
¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÀß·×»öÌ³½ê¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ËÆ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤¬»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤âÍ¶¤ï¤ì¤Æ°Ü¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¡¢¹â¤¤µ»Ç½¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½¾ì·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤º´Ìî¤µ¤ó¤Ï°Ñ½Ì¤·¤Æ¾Ç¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉã¿Æ¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«NO¤¬¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿ÆÉã¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¶²ÉÝ¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ó¥¯¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ²»¤ò±£¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢²æËý¤Ë²æËý¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Æ¨¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤¨¤º¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤³¤íº´Ìî¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¡££²ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà½÷¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤«¤é¤âÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£Áê¼ê¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡£Èà½÷¤ÎÄÌ¶ÐÍÑ¤ËÅö»þ¤Î¤ª¶â¤Ç3Ëü±ß°Ê¾å¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ù¤È¸°¤À¤±ÅÏ¤·¤Æ¤µ¡£¿è¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Áê¼ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¡È´Å¤¨¤ë¡¢´Å¤¨¤µ¤»¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£ÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÆ¨¤²¤ë¡Ù¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¡×
¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¶¹¤¤·úÃÛ¶È³¦Æâ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Þ¤À²¬»³¤Ë¤¤¤ë¤¼¡×
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï2µé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÌÚ¹©²ñ¼Ò¡¢¹©Ì³Å¹¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤È¸÷Ç®Èñ¤òÊ§¤¦¤¿¤á¡¢ÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤À¤¬¡¢²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö20Âå¤ÇÆ¯¤¤¤¿10¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Ï6¼Ò¡£Ã»¤¤¤È¤³¤í¤Ï1¤«·î¤¯¤é¤¤¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Çµá¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Æ¨¤²¤Æ¤â¡¢Ãµ¤»¤Ð»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤È¡¢¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡×
¥æー¥È¥Ô¥¢¤òµá¤á¤Æ¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë
23ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÇÀ¶È¡¦ËÒÃÜ¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥æー¥È¥Ô¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±ÂÎ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÀ¸»ºÊª¤ÎÈÎÇä¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÈÎÇä¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀß·×¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È29ºÐ¤ÇÀß·×»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤âÆ¨¤²¤¿¤«¤é¡¢²¬»³¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤ËÆ¨¤²¤¿¤ï¤±¡×
ºÇ½é¤ÏÇÛÁ÷¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼êÅÁ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶¦Æ±ÂÎ¤Î±¿±ÄÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦――¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¯²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÍýÇ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¿Í¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÈÂ²°¦¤¬¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£²ñ°÷Æ±»Î¤Î·ëº§¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬°ÛÀ±¿Í¡¢°ÛË®¿Í¤Ç¡¢·ëº§¤ÎÏÃ¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×
·ë¶É¡¢±¿±ÄÃÏ¤Ë¤Ï5Ç¯´Ö¤¤¤Æ¡¢98Ç¯¤Ë36ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
²¿ÅÙ¤â¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë
ºÆ¤Ó¡¢»Å»ö¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿Ê¬¡¢»Å»ö¤Î¿¦¼ï¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¶Ð¤á¤¿¤Î¤ÏÅÔÆâ¤ÎÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤À¤¬¡¢Æ±Î½¤ËÆëÀ÷¤á¤º2¤«·î¤Ç¼¤á¤¿¡£ÃÏÊý¤Î¹©¾ìÇÉ¸¯¤Î»Å»ö¤ÏÎÀ¤â¤¢¤ê¡¢ÌÛ¡¹¤È¸¡ÉÊ¤ò¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ç¯²¼¤Î¼ã¤¤¼Ò°÷¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÇÉ¸¯¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤êÀµ³Î¤Ç¼êÁá¤¤¡×¤ÈÅÊ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ù¤¬¤é¤»¤ò¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»ö¶È¼ç¤Ë¡ÖÀß·×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¡¢Éã¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤Îµ²±¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤Ë±ö¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¡£¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¼¤á¤Á¤ã¤¦¡£17Ç¯´Ö¤Ç15¼Ò°Ê¾åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÊì¿Æ¤ËÀ¸³èÈñ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ï²¬»³¤«¤éÆ¨¤²¤Æ´ØÅì¤òÅ¾¡¹¡£¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤Î´ÉÍý¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤¬¶¦Æ±ÂÎ¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿Ç¯¤ËÉã¿Æ¤¬»àµî¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤Ï1¿Í¤Ç´ÉÍý¿Í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¿Æ¤ËÍê¤à¤È¤ª¶â¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¶òÃÔ¤ò±ä¡¹¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡£¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¤â¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£¤¢¤ëÄ«¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤âµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²È¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤¬µîÍè¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤É¤ó¤É¤óÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤ó¡£¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¤è¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤è¡£²¿¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£À¸¤¤Å¤é¤¤¤ó¤À¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¡£¤»¤á¤Æ»à¤ÌÁ°¤Ë¡¢ÍýÍ³¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë――¡£
¡Ò¸åÊÔ¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿63ºÐ¤Î¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¤¬¡È¾Ð¤¦Îý½¬¡É¤ò¤·¤¿¤é¡Ä¡Ù¡Ó
