¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÇÍèÇ¯5·îÊüÁ÷¡¡ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖMore¡×¥¢¥Ë¥á²½
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡Ê¥Ò¥í¥¢¥«¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯5·î2Æü¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ê¸á¸å5»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙÏ¢ºÜ»þ¤Ë¤ÏÌ¤·ÇºÜ¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÂè42´¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºî¼Ô¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎNo.431¡ÖMore¡×¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ó¥¹È´·²¡ª¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î¸ÄÀ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù10¼þÇ¯¥í¥´
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÆü20Æü³«ºÅ¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡ÙÆâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á²½10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éµÇ°´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡ÖMore¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¡¢¥¢¥Ë¥áºÇ½ª²ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Íº±Ñ¹â¹»Â´¶È¤«¤é8Ç¯¸å¡¢¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¯¤¿¤Á1Ç¯AÁÈ¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£Âè42´¬È¯Çä»þ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á²½¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯GW¤Ë¥¢¥Ë¥áNo.170¡Ü1¡ÖMore¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤âÈ¯É½¡£¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áÈÇ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¡¦ÎÓ¤æ¤¦¤»á¤Î·àÈ¼¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ in Concert¡ã¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ä¡Ù¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÎÓ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡¢200¶ÊÄ¶¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Î·àÃæ²»³Ú¡ã·àÈ¼¡ä¤Î¿ô¡¹¤«¤é¸·Áª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯5·î30Æü¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¸å³¤³°¤Ç¤â½ç¼¡¸ø±é¡£FINAL SEASON¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë²ó¤Ç¤Ï·àÈ¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡È³Ú¶ÊÌ¾¤¬X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖYou Say Run¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬À¤³¦¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¸ø±é¤ÏËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°¸ø±é¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ï¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¸ÄÀ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡É¡Ê¥ô¥£¥é¥ó¡Ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2014Ç¯7·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024Ç¯8·î5Æü¤Ë´°·ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×1²¯Éô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2016Ç¯4·î¤«¤éÂè1´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè8´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤È2025Ç¯12·î13Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
