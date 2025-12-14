『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』TVアニメ第2期の放送直前を記念し、TVアニメ第1期 全13話のYouTube期間限定公開と原作コミックス32話分の無料一挙公開が決定した。＞＞＞作品キービジュアルなどをチェック！（写真3点）『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスは