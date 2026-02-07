北京市の商業施設で店頭に飾られた人気アニメ「名探偵コナン」の人形＝6日（共同）【広州共同】中国各地のアニメや漫画のイベントで、人気アニメ「名探偵コナン」の登場人物のコスプレやグッズ販売が相次いで禁止されている。中国を侮辱する意図があったと誤解が広がっていた人気漫画「僕のヒーローアカデミア」とのコラボ企画が問題視されて中国のSNSで批判が出ていたが、影響が拡大した。「僕の―」を巡っては2020年、登場人