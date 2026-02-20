マクドナルドのハッピーセットに、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃが展開される「ミニチュアマクドナルド」が登場。マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種がラインナップされます☆ マクドナルド ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年2月27日(金)〜約3週間(予定