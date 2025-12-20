「赤いきつね派？ 緑のたぬき派？」マルちゃん×GiGOコラボ景品展開！
東洋水産のロングセラー商品「マルちゃん 赤いきつねうどん」「マルちゃん 緑のたぬき天そば」をモチーフにしたGiGOグループのお店限定景品が、全国のGiGOグループのお店で展開される。2025年12月20日（土）より、順次登場予定だ。
＞＞＞クレーンゲーム景品をチェック！（写真6点）
期間中、全国のGiGOグループのお店に「赤いきつね派？緑のたぬき派？」応援装飾のクレーンゲーム機が登場。ゲットできる景品は、実物の「赤いきつねうどん」と「緑のたぬき天そば」に、それぞれの「でか盛」タイプと「まめ」タイプの異なるサイズ4個がセットになった特別パックだ。
また、マルちゃんの人気ロングセラー商品「赤いきつねうどん」と「緑のたぬき天そば」をモチーフにした、GiGO限定デザイン雑貨2アイテムが全国の店舗に登場する。
アイテムは、「赤いきつねと緑のたぬきワイヤレスイヤフォン〜GiGO限定〜（全2種）」と「赤いきつねと緑のたぬきミニチュアBCボールチェーン〜GiGO限定〜（全2種）」。
さらに、GiGO公式Instagram「マルちゃん 赤いきつね派？緑のたぬき派？GiGOで応援キャンペーン」も展開される。
GiGO公式Instagramアカウントをフォローのうえ、対象の投稿へ「応援コメント」を送っていただいた方全員に、「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」関連景品が展開された、対象クレーンゲーム機で利用できるサービス券をもれなくプレゼントされる。サービス券はGiGO公式InstagramのDMより、即日送信される。
なお、「赤いきつね派？緑のたぬき派？」の応援装飾が付いたクレーンゲームに掲載されているQRコードからも、当キャンペーンに参加することが可能。さらに、応援コメントを送ってくれた方の中から抽選で10名様に、GiGO限定景品「赤いきつねと緑のたぬき」2アイテム（各2種ずつ）＆「赤いきつねうどん」「緑のたぬき天そば」3サイズの商品を詰め合わせた「コンプリートセット」がプレゼントされる。
赤か？ 緑か？ どっちを狙う！？
（C） TOYO SUISAN KAISHA, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
（C） GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved
