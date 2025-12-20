ËÜÊÂ·ò¼£¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Âç¾¡¤Á¤ÇÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¡ª¤¹¤²¤§¡×¡¡ÎÙ¤ÎºÊ¤Ï¡È¥É¥ó°ú¤¡É¡ÖÉÝ¤¤¡×
¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÈÇú¾¡¤Á¡É¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½»Ç·¹¾SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î11¥ì¡¼¥¹¤Ç¡È3ÂÓ¡É¤ò¸«»ö¤ËÅªÃæ¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ËÜÊÂ·ò¼£»á¡£ºÊ¤Ç¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡11¥ì¡¼¥¹¤ÇËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö1¡á4¡á6¡×¤È¡Ö2¡á3¡á5¡×¤Î3Ï¢Ã±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢³Æ5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾´¶¤Ç¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï5¡¢3¡¢2¤ÎÃå½ç¤È¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£3Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï680ÇÜ¤Ç¡¢340Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢´Ý»³¤µ¤ó¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡¡¤¹¤²¤§¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¡È¥É¥ó°ú¤¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë