NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。フレッシュな初出場組だけでなく、今年はデビュー40周年を迎えた久保田利伸やロックバンド「TUBE」、再ブームを巻き起こしたバンド「ORANGE RANGE」、特別企画の堺正章（79）など「復活組」が目立つのが特色。また3年ぶりの紅白出場となるSTARTO ENTERTAINMENT勢からはKing＆Prince、SixTONES の2組が返り咲いた。それぞれが世代に刺さる名曲を披露する。

紅組は、天童よしみが大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクと“キレキレダンス”でコラボ。LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに届ける。ハンバート ハンバートは現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。主人公・松野トキ役の郄石あかり、ヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。

白組は、35年ぶり出場の久保田利伸が「Missing」、「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに今年発表した「1, 2, Play」と40周年SPメドレーを披露する。同じく今年デビュー40周年のTUBEは27年ぶりの紅白の舞台で「紅白 夏の王様メドレー」を歌唱。「アルコ＆ピース」、とにかく明るい安村もパフォーマンスに参加する。3年ぶり出場となるSTARTO ENTERTAINMENT勢からはKing ＆ Prince がミッキーマウスとミニーマウスとともに「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を、SixTONESが「Imitation Rain」をはじめとした6周年特別メドレーを披露する。

司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

◆紅組（五十音順、カッコ内は出場回数）

アイナ・ジ・エンド （初）革命道中 − On The Way

あいみょん （7）ビーナスベルト

ILLIT （2）Almond Chocolate

幾田りら （初）恋風

石川さゆり （48）天城越え

岩崎宏美 （15）聖母マドンナたちのララバイ

AKB48 （13）AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa （初）Whiplash

CANDY TUNE （初）倍倍FIGHT!

坂本冬美 （37）夜桜お七

郄橋真梨子 （7）桃色吐息

ちゃんみな （初）ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

天童よしみ （30）あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜

乃木坂46 （11）Same numbers

HANA （初）ROSE

Perfume （17）Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート （初）笑ったり転んだり

FRUITS ZIPPER （初）わたしの一番かわいいところ

MISIA （10）MISIAスペシャル

水森かおり （23）大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜

LiSA （4）残酷な夜に輝け

◆白組

&TEAM （初）FIREWORK

ORANGE RANGE （3）イケナイ太陽

King ＆ Prince （6）What We Got 〜奇跡はきみと〜

久保田利伸 （2）紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

郷ひろみ （38）2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−

サカナクション （2）怪獣・新宝島

純烈 （8）いい湯だな

SixTONES （4）6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

TUBE （3）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Number_i （2）GOD_i

新浜レオン （2）Fun! Fun! Fun!

Vaundy （3）Tokimeki

back number （2）どうしてもどうしても・水平線

BE:FIRST （4）夢中

福山雅治 （18）クスノキ-500年の風に吹かれて-

布施明 （26）MY WAY

Mrs. GREEN APPLE （3）GOOD DAY

三山ひろし （11）酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜

M!LK （初）イイじゃん

RADWIMPS （3）20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

◆特別企画

堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー

玉置浩二 ファンファーレ

氷川きよし 愛燦燦

星野源 創造

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。放送100年、戦後80年…さまざまな節目を迎えるも、国内では物価高や自然災害、海外では終わりの見えない紛争が続いた2025年。“分断”を越え「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」と大みそかに願いを込める。