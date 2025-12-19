12月15日、秋篠宮家の次女・佳子さまは、東京・港区の明治記念館で行われた第8回「みどりの『わ』交流のつどい―都市の緑三賞表彰式―」に出席された。

緑豊かなまちづくりに貢献した市民団体や企業などを表彰する本式典。姉の小室眞子さんが結婚によって皇籍を離脱したことに伴い、佳子さまが引き継がれたご公務だ。’21年は新型コロナの影響でオンライン形式の開催となったが、佳子さまが会場を訪問されてのご出席は今回で4回目となった。

今年は淡いミントグリーンのワンピースに、白いツイード生地のジャケットをお召しになって臨まれた佳子さま。

式典のごあいさつでは「緑は、私たちに潤いや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます。また、地球温暖化やヒートアイランド現象を緩和し、様々な生き物を育み、防災にも大切な役割を果たしています」と述べ、「それぞれのご活動に込められた思いやこれまでのご努力を感じております。各地の受賞団体で活動してこられたすべての方々に、改めてお祝いを申し上げます」と讃えられていた。

表彰では受賞者一人ひとりに笑顔で拍手を送り、式典後は受賞作品のパネル展示をご覧に。こうした佳子さまのご様子は、各メディアでも報じられた。

ところが本式典での佳子さまのお言葉をめぐり、一部ネット上では思わぬ批判が寄せられているのだ。

「あるサイトで、今年、昨年、一昨年の本式典を比較して、佳子さまのお言葉が全く同じであることが指摘されているのです。そのお言葉とは、『緑は、私たちに潤いや安らぎ、季節の移ろいを感じさせてくれます』と述べられた箇所。サイトではテロップが付いたニュース番組の画面を切り取った画像が並べられ、Xにも転載されました。実際に、指摘のあったお言葉の箇所は一言一句同じであったため、一部の人からは《どうして変えないんだろう？》《まさかの使い回しですか？》と批判的な声が上がっています」（皇室ジャーナリスト）

例年出席されている式典で、“お言葉を使い回しているのでは”と波紋を呼んでしまった佳子さま。しかし、初めから同じお言葉を述べられていたわけではない。オンラインで参加された’21年は、ビデオメッセージで次のようにお言葉を寄せられていた。

「緑は、多様な生き物のすみかであるとともに、地球温暖化や自然災害の防止に寄与しています。また、日々の暮らしに潤いを与えてくれる大事な存在です。緑に接し、心安らぐひとときを過ごす方もいらっしゃることでしょう」

前出の皇室ジャーナリストは言う。

「佳子さまがこのときからお言葉を変えられたのは、“より簡潔に思いが伝わるように”とのお考えがあるのかもしれません。式典では主催者による開会挨拶や来賓祝辞などもあり、限られた時間のなかでスムーズな進行が求められます。また、一部ネットやXで上がっているような批判は的外れと言えるでしょう。

そもそも、皇室の方々がご公務で毎年のように同じお言葉を述べられることは、珍しいことではありません。例えば、天皇陛下の国会開会式でのお言葉は、即位されてから現在に至るまでほぼ同じ表現です。科学技術の分野で世界的な貢献をした研究者に贈られる『日本国際賞』授賞式でも、陛下は毎年同じお言葉で締めくくられています。

こうした例と照らし合わせても、佳子さまがご公務で例年と同じお言葉を述べられるのは問題ないでしょう。受賞者との懇談では積極的に質問し、興味深そうに説明に耳を傾けられていました。テレビ各局で取り上げられたお言葉が同じだったことから、たまたま目立ってしまったのではないかと思います」

今年一年を振り返っても、ご公務に邁進されてきた佳子さま。お言葉の一言一句にまで注目が集まるのは、それほどご活躍ぶりが周知されているということだろう。