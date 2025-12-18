＜動意株・１８日＞（大引け）＝ＳＨＩＦＴ、石油資源、エンなど ＜動意株・１８日＞（大引け）＝ＳＨＩＦＴ、石油資源、エンなど

ＳＨＩＦＴ<3697.T>＝大底圏からリバウンド。ソフトウェアのテスト受託事業を主力展開するが、金融機関向けなどが好調で業績はトップラインの目覚ましい伸びが続いている。営業利益も２４年８月期こそ９％減益と７期ぶりの減益を強いられたとはいえ、ここ１０年来高成長路線をひた走る状況だ。２６年８月期について売上高は前期比１６％増の１５００億円見込みと過去最高更新基調に変化はなく、営業利益についても会社側は開示していないものの２ケタの利益成長でピーク利益更新が有力とみられている。しかし、業績好調を極めているにもかかわらず、株価は需給要因から８月中旬を境に一方通行の下落を余儀なくされてきた。今月に入ってからは税負担軽減を狙った損益通算目的の売りが加わり、週明け１６日には８８５円の年初来安値をつけた。しかし、「足もとで損益通算の動きは一巡した気配がある」（ネット証券ストラテジスト）という指摘も出ており、オーバーシュート気味に売られた反動が株価のリバウンドに反映されているもようだ。また、同社株は積み上がった信用買い残がターゲットとなりやすく、貸株市場を経由した空売り攻勢を甘受する傾向が強い。２４年の年初から夏場まで８カ月にわたり下げ続けたが、この時も収益面の変調はあったが、仕掛け的な空売りによる影響が大きかったとみられる。今年の夏場以降の下げも同様で、１２月は損益通算絡みでダメ押し的な下げに見舞われたが、足もとで機械的な売りは一巡した感触もある。市場では早晩、ショートカバーによる株価浮揚効果を期待する声も聞かれる。



石油資源開発<1662.T>＝後場急伸し年初来高値更新。同社は１８日午後２時、海外の孫会社を通じ、米国コロラド州とワイオミング州でタイトオイル・ガス資産を保有する企業の全持ち分を取得し、連結子会社（孫会社）とすると発表した。今後、オペレーターとしてタイトオイル・ガスの開発・生産を行う。２７年３月期は２００億円程度の営業利益への寄与を見込んでいるとしており、好感された。Ｖｅｒｄａｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ社の全持ち分を取得する。取得価額は約１３億ドルで、自己資金及び借入金で充当する予定。取得するタイトオイル・ガス資産の現時点の生産量はネットで約３万５０００ｂｏｅｄ。このうち７割が軽質原油及びＮＧＬとなる。今後の追加開発により、３０年前後には約５万ｂｏｅｄまで増加する見込みとしている。



エン<4849.T>＝上値指向強め７日続伸。１７日の取引終了後、求人サイトのエンゲージと採用支援ツールのｅｎｇａｇｅからなる「ｅｎｇａｇｅ事業」について、カカクコム<2371.T>による事業承継に向けた基本合意書を締結したと発表しており、事業の選択と集中に向けた動きを評価した買いが集まっている。エンは吸収分割により事業を承継した子会社の株式の８５．１％を２０２６年４月にカカクコムへ４４億４９００円で譲渡する。また、カカクコムは既存の求人情報一括検索サービス「求人ボックス」と今回承継するｅｎｇａｇｅ事業との間に高いシナジー効果を見込み、求人領域での事業ポートフォリオの拡大と競争力強化を図る。エンは業績に及ぼす影響については現在精査中として、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表するとした。



リクルートホールディングス<6098.T>＝続伸。日経平均が荒れた展開となっているのを横目に、同社株は前週半ばを境に上値指向が強い。人材派遣や販促支援のほか、求人情報検索エンジン「インディード」で米国中心に高水準の需要を獲得し、業績は２ケタ成長トレンドを続けている。「外資系証券も投資判断上位でフォローするところが相次ぎ、目標株価も総じて１万円台を上回っている」（中堅証券ストラテジスト）とし、海外機関投資家とみられる実需買い観測を裏付けている。直近では、「シティグループが前週末に（リクルートの）目標株価を１万１０００円（従前は１万４００円）に引き上げており、改めて８０００～９０００円のゾーンでのもみ合いは買い場との判断が働いた」（同）との見方だ。１１月７日にマドを開けて直近戻り高値８５８１円を形成した後に調整を入れていたが、今週に入ってその時の高値をクリアしてきたことでテクニカル的にも波動の強さを印象づけている。



ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>＝ストップ高人気。同社はコミックを全巻セット販売するＥＣサイト運営を手掛けるが、業績は今期で３期連続の営業赤字予想と苦戦を強いられている。ただ、株価は２００円未満での推移が続いており、流動性も高いことで個人投資家を中心とした短期資金のターゲットとして人気素地を内包している。そうしたなか、１７日取引終了後にＳｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ１号投資事業有限責任組合を割当先とする２２９万８７０８株の第三者割当増資（発行価格は１４３円）を実施することを開示。また、同日に新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした１００％出資子会社設立を決議したことも併せて発表しており、これを手掛かり材料に投資資金が集中する形となっている。



ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A.T>＝ストップ高で切り返す。１７日の取引終了後、米タラス・バイオサイエンスと転写因子及びタンパク質・タンパク質間相互作用（ＰＰＩ）標的に対する新規阻害剤の探索を目的とした共同研究契約を締結したと発表しており、材料視した買いが殺到している。難易度が高い創薬領域に対して独自の地位を確立するため、ＰＲＩＳＭバのＰＰＩを標的とする創薬技術とタラスバイオのヒト生細胞環境下における転写因子及びＰＰＩのスクリーニング評価技術を組み合わせ、新規医薬品候補化合物の創出を目指す。加えて、ＰＲＩＳＭバはエーザイ<4523.T>と共同創出したＣＲＥＢ結合タンパク質・β－カテニン相互作用阻害剤Ｅ７３８６について、レンバチニブメシル酸塩（レンバチニブ）との併用の有効性に関する学術論文が国際医学雑誌「Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｃａｎｃｅｒ Ｒｅｓｅａｒｃｈ」で公開されたとも開示した。Ｅ７３８６が肝細胞がん治療でレンバチニブの抗腫瘍効果を増強する可能性が示唆されたという。



