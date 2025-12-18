退職した父（63歳）から「国民健康保険の請求が年36万円も来た」と相談が！ 無職・収入ゼロでもここまで高い？ 減免を使うと“いくらまで下がる”のか計算した

無職 なのに、国民健康 保険 料が年36万円も請求された。収入はゼロなのに、なぜこんなに高いの？ 」 こうした 相談 は、自治体の窓口や家計 相談 の現場で決して珍しくありません。国民健康 保険 （以下、国保）は“前年の所得”を基準に 保険 料が決まる仕組みのため、現在の収入状況と請求額が大きく乖離することがあるのです。本記事ではその理由と減免制度について解説していきます。

国保の保険料は、主に所得割、均等割、平等割の3要素で構成されています。問題となりやすいのが「所得割」で、これは前年の所得をもとに計算されます。

たとえば、昨年まで会社員として年収400万円程度あった人が、今年に入って退職し無職になった場合でも、国保の保険料はその前年収入を基準に算定されます。その結果、月3万円、年36万円といった高額な請求が届くケースがあるのです。

さらに、自治体によっては均等割（加入者1人あたり）や平等割（世帯ごと）も上乗せされるため、「収入ゼロ＝保険料ゼロ」にはなりません。



減免制度を使えばどこまで下がる？

ただし、救済策がないわけではありません。多くの自治体では、国民健康保険料の減免制度を設けています。

代表的なのは以下のようなケースです。



減免が認められると所得割が全額免除、あるいは大部分が軽減されることがあります。

特に「非自発的失業者（会社都合退職など）」の場合、前年所得のうち給与所得を実際より低く（3割）見なして計算する特例があり、大幅な負担軽減につながる可能性があります。



申請しないと“自動では下がらない”

注意したいのは、減免は原則として申請制であることです。何も手続きをしなければ、「高すぎる」と感じる保険料がそのまま確定してしまいます。

必要書類としては、

・離職票

・収入見込みの申告書

・失業給付の受給状況

などが求められることが一般的です。申請期限が設けられている自治体もあるため、「払えない」と感じた時点で、早めに市区町村の国保窓口へ相談することが重要です。



それでも厳しい場合の選択肢

減免を使ってもなお支払いが困難な場合は、分納（分割払い）や徴収猶予の相談も可能です。放置すると延滞金が発生したり、最悪の場合は差し押さえにつながったりすることもあるため、「何もしない」のが最もリスクの高い選択となります。



国保36万円請求は珍しくないが、減免で負担は大きく下げられる

無職・収入ゼロでも国民健康保険料が年36万円請求されるのは、制度上“珍しくない”話です。しかし、減免制度を正しく使えば、負担は大きく軽減できます。「収入がないのに高すぎる」と感じたら、まずは減免申請を検討すること。それが家計を守る第一歩となるでしょう。



出典

さいたま市 国民健康保険の保険税を軽減・減免する制度について教えてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー