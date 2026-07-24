失業
『失業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
日テレNEWS NNN
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米7月雇用統計 予想大きく下回る
TBS NEWS DIG
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
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取締役を辞した56歳が再就活のどん底で妻の助言に救われた
月収10万円台の求人ばかりで体重が10kg減るほど追い詰められたという
プレジデントオンライン
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アメリカの卒業生たちがAI賞賛の著名人に次々とブーイングを浴びせた背景
日刊SPA!
2026年7月27日
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クレカ決済代行の全東信が破産、全国の小規模飲食店に資金難の波
負債約1200億円で2026年最大規模の倒産となり全国の小規模飲食店に打撃
週プレNEWS
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突然帰ってきた娘と孫2人「いつまで住むの？」60代夫婦の老後生活が崩壊へ
月3万円の生活費負担では足りず、家計が毎月赤字に陥っていったという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月25日
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65歳を過ぎて働き続ける人だけが受けられる5つの優遇制度とは
65歳以降も働くと年金増額や雇用保険など5つの特典があるという
livedoor ECHOES
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イランとパキスタンから帰還するアフガン難民が急増、受け皿不足が深刻に
取り締まり強化や中東情勢悪化が重なり、2023年秋以降約590万人が帰国
共同通信
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AIエージェント「Genspark」幹部が語る、雇用代替が止まらない理由
デイリー新潮