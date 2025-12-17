12月12日、「SUPER EIGHT」の横山裕が、全治2カ月のケガを負ったことが明らかになり、ファンに衝撃を与えた。『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）にも出演する横山だが、番組への影響が懸念されているようだ。

横山はバラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』（フジテレビ系）の収録中に負傷したことが、同番組の公式サイトで発表された。

「報告文によれば、横山さんは11日午後のロケで、回転台の上に乗るゲームの収録中、右肋骨骨折、腰椎捻挫で全治2カ月のケガを負ったとされています。12日の『スポーツニッポン』によれば、横山さんは入院しておらず、仕事は普段どおり継続すると伝えられていますが、直近の仕事に影響を及ぼす可能性はあります」（スポーツ紙記者）

ケガの容態が案じられるが、Xでは

《鉄腕DASHからしたら貴重な戦力がまた1人欠けてしまい、マジで大変そう》

《横山さん、しばらく鉄腕DASHも出られないよね》

《『ザ!鉄腕!DASH!!』がますます人手不足に陥ってしまうなあ》

など、『鉄腕DASH』への影響を心配する声も見受けられる。1995年にスタートした同番組は、2025年で放送30周年を迎えたが、苦難に見舞われた。

「今年の6月、日本テレビが国分太一さんにコンプライアンス上の問題行為があったとして、番組からの降板を発表しました。その後、TOKIOも解散になり、城島茂さんと松岡昌宏さんは継続して出演しているものの、松岡さんの出演頻度は減少しています。

10月には、同番組に頻繁に出演していた元Aぇ! groupの草間リチャード敬太さんが公然わいせつの疑いで逮捕され、活動休止が発表されました。草間さんは11月にグループを脱退し、STARTO ENTERTAINMENTには所属しているものの、依然として復帰の目途は立っていません。出演者の不祥事が続くなか、多くの企画に出演していた横山さんのケガが判明し、番組が心配になった人もいるのでしょう」（芸能記者）

『鉄腕DASH』では、2011年以降、番組から派生した特別番組『ウルトラマンDASH』を正月に放送するのが恒例になっている。ただ、横山のケガにより、正月特番に影響を及ぼす可能性もあるという。

「『ウルトラマンDASH』は、2026年1月4日の18時半から3時間半にわたって放送されます。横山さんは12月11日のバラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』に出演した際、『ウルトラマンDASH』への出演を告知していました。告知映像には、青山学院大学の原晋監督が声援を送り、横山さんが選手からタスキを受け取って、走る様子が映っていました。時期的に、すでに収録を終えていることも考えられますが、特番への影響も気になるところです」（同前）

横山のケガを受けて、『ウルトラマンDASH』の出演に変更はあるのか。本誌「SmartFLASH」が日本テレビに問い合わせたが、期限までに回答は得られなかった。

年の瀬で慌ただしくなる時期だが、まずはケガを治し、元気な姿を見せてくれることを期待したい。