CD PROJEKT REDのアートチームとVITUREが共同デザインしたXRグラス「VITURE × Cyberpunk 2077 5th Anniversary Luma Cyber XRグラス」が、12月16日より日本での予約販売が開始された。10,000台限定販売で、価格は82,880円。

本モデルは、ゲーム発売5周年を記念して製作されており、半透明のシェルから覗く内部構造、縁をなぞるように灯るネオンの光、そしてリパードクのケースから取り出したかのような精緻なディテールが堪能できる。ナイトシティの美学─―ネオン、クローム、テクノロジーが交錯する世界観を、次世代XRテクノロジーによって「現実世界に実装する」ことをコンセプトにデザインされている。

【VITURE Founder & CEO David Jiang氏 コメント】

「サイバーパンク2077」は、現実とデジタルの境界を押し広げてきた、真にジャンルを定義する作品です。CD PROJEKT REDとともに、その世界観を“ウェアラブルな体験”として具現化できたことは、私たちにとって特別な意味を持ちます。これは単なるコラボグッズではなく、“どこへでもつながるインターフェイス”なのです。

VITURE x Cyberpunk 2077 Luma Cyber XRグラス（ヴィチュアー・サイバーパンク2077・ルマ・サイバー・XRグラス）

予約受付期間：12月16日11時～

価格：82,880円

限定数：10,000台（シリアル番号：CP0000～CP9999）

本商品は、VITURE Lumaシリーズの最上位モデルLuma Ultraと同等の映像基盤を採用。ソニー製最新マイクロOLEDパネル搭載で、VITURE独自光学システムにより、152インチ相当・視野角52°のバーチャルスクリーンを、最大1500ニトという卓越した輝度と4Kに迫る1200pの高解像度で再現している。どこでも“ウルトラクリアで鮮やかな映像”が楽しめる。

本モデルは、世界限定10,000台のシリアルナンバー入り。CD PROJEKT REDと共同制作した半透明シェルとネオンアクセントを特徴とする特別デザインに加え、特製パッケージが付属する。

Steam DeckやMSI Claw 8 AI+、ROG Ally、Legion Goなど、主要ハンドヘルド機に幅広く対応。さらにVITURE Pro モバイルドックを使用することでNintendo Switch 2にも対応する。テレビやモニターは不要で、フルスクリーンでのプレイはもちろん、マルチプレイも場所を選ばず楽しめる。

【主な仕様】

・52° FOV／1200p解像度／最大1500nits

・フロントRGBカメラ搭載

・最大-4.0Dまでの近視調整機構／多段階チルト機構

・電子調光フィルム搭載

・VITURE独自Immersive 3D機能対応 ※専用アプリを通して、画期的なAI技術によりあらゆる2Dコンテンツをリアルタイムで自然な奥行きのある3Dに変換する、世界初の機能。

・コラボ限定ダイナミックライトエフェクト（サイバーパンクテーマ）

・HARMANオーディオシステム

・本体重量：83g

Switch 2 & Switch 拡張セット

本拡張セットを使用することで「Luma Cyber XRグラス」がSwitch / Switch 2に対応する。マイクロOLEDによる大画面表示とフルHDMI接続を可能にし、協力プレイや映画鑑賞、外出先でのゲーム体験まで幅広くカバーする。外出先ではモバイルバッテリーとしても機能し、「持ち運べる据え置き体験」を実現する拡張セットとなっている。

【同梱内容】

・VITURE Pro モバイルドック

・VITURE x 8BitDo コラボコントローラー（Switchレイアウト）

・Nintendo Switch 2用 モバイルドックカバー