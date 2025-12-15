大サイズは1kg超「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」発売【スパゲッティーのパンチョ】

国内で40店舗以上を展開するナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」は、12月16日に期間限定メニュー「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」を発売する。

販売期間は2026年1月末まで。ただし、在庫状況･店舗状況によって販売終了が早まる場合がある。

「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」

◆「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」販売価格(価格表記は税込)

･小サイズ(麺量300g、総重量約750g)1,290円

･大サイズ(麺量500g、総重量約1,050g)1,490円

※テイクアウトの場合、容器代として+100円となる。

※テイクアウトのたまごトッピングは「目玉焼き」で提供する。

〈にんにく×チーズの具だくさんシチューをかけたスパゲッティー〉

「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」は、塩カルボナーラ風にんにくスパ「白ナポ」をベースに、ジョージア料理「シュクメルリ」の味わいを取り入れた一品。名物の極太2.2mm麺に、にんにくを効かせたホワイトクリームとチーズを合わせた濃厚なシチューをたっぷりとかけている。

具材は、鶏もも肉、ベーコン、しめじ、ブロッコリー、さつまいも、にんにく丸揚げと具だくさん。餃子の皮チップスを砕いて卵黄と絡めながら味わうことで、食感のアクセントとコクの深まりを楽しめる。

「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」

「シュクメルリ」とはジョージア（旧グルジア）の伝統料理で、鶏肉とにんにくを使ったクリーミーな煮込み料理。

「白ナポ」は、卵で仕上げた塩カルボナーラ風のにんにくスパゲッティーで、パンチョのオリジナルメニュー。もともとは、まかない料理から生まれた裏メニューだが、今では人気の定番メニューとなっている。

スパゲッティーのパンチョは、「にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい逸品に仕立てました」としている。

今回の期間限定メニューは、「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」の各店舗で販売する。ただし、販売開始日以降にオープンした新店舗は対象外となる。

テイクアウト「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」

〈懐かしさにこだわる「スパゲッティーのパンチョ」〉

ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」は、昔ながらの食材と調理法にこだわり、どこか懐かしさを感じる味わいのナポリタンを提供している。極太麺は前日に茹で置きし、水分を程よく含ませることで、ソースとよく絡むように仕上げている。ソースは毎日、各店舗で手作りしている。

スパゲッティーは、小盛300g、並盛400g、大盛500g、メガ盛600gと豊富なボリューム展開を用意している。目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズなどの有料トッピングを追加し、自分好みにアレンジできる点も特徴だ。

「スパゲッティーのパンチョ」提供メニュー例