¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¡¢ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤ËVTR½Ð±é¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀîÅç¡£
¡¡¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È1ÂÐ1¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡È·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Å¹¤Ï·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë2³¬¡£¤³¤³¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾Å¹¤Ç¡¢2Éô²°¤¢¤ë¸Ä¼¼¤Î1¤Ä¤ò½µ2¤Ç´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¡Öò¿ ÀîÅç¡×¤È¤·¤Æ¤¹¤·¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¤¹Ô´ü´Ö¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¡£2ÆüÌÜ¤°¤é¤¤¤Ç¡È¤â¤¦°®¤ì¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿ÆÉã¤Î¼Â²È¤âÎÁÄâ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¡×¡£´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç1Æü2²óÅ¾¡£1¿Í2Ëü5000±ß¤À¤¬¡¢¸½ºß2¥«·îÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö6Ì¾ÀÊ¤Ç1Æü2²óÅ¾¡£1Æü30Ëü±ß¡£½µ2Æü¤Ç60Ëü±ß¡£·î¤ÇÃ±½ã·×»»¤Ç240Ëü±ß¡×¤È·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£