アニメイトは、『転生したらスライムだった件』コミカライズ版の最新32巻が2026年6月9日に発売されることを記念して、完全受注生産アイテム「描き下ろしビッグアクリルスタンド」を販売する。32巻特装版付属「フルカラー版小冊子」表紙イラスト本商品は、2026年6月5日〜7月5日までの期間中、全国アニメイト・アニメイト通販にて対象書籍いずれかの購入で申込み可能で、通常版・特装版はもちろん、アクリルキーホルダーが付属する「