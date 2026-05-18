お笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良（44）が、17日放送のABEMA『ななにー地下ABEMA』に出演。2009年のブレイク時の月収や芸人時代のギャラ事情を明かしたほか、鮨職人として成功した現在の年収についても語った。【写真】鮨職人へ転身！現在のはんにゃ. 川島章良稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による同番組の「#118」では、新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」を放送。転職によって人生が大きく変化した5人のゲストが