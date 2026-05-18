大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館【映像】腕1本で172キロを“ぶん投げる”細マッチョ力士体重95.7キロの“細マッチョ”力士が左手一本で172キロをぶん投げた。目を疑う光景に国技館がざわめき、「凄い！」「やば」などとファンが興奮の声を上げた。それは、幕下四十九枚目・欧山田（鳴戸）と幕下四十六枚目・三重ノ富士（伊勢ヶ濱）の一番で起こった。欧山田は身長182.1センチ・体重95.7キロと、比較的スリ