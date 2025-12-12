MEMSハイブリッドドライバーを搭載！NUARL「NUARL νClip（ニュークリップ）」

オリジナルブランド「NUARL（ヌアール）」より、クリップタイプ・イヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン「NUARL νClip（ニュークリップ）」が登場。

イヤーカフ型としては初となるMEMSハイブリッドドライバーを搭載し、高音質再生を実現するとともに、AIスマートアプリとの連携によるライブ翻訳機能を備えた多機能モデルです。

NUARL「NUARL νClip（ニュークリップ）」

発売日：2025年12月19日（金）

希望小売価格：19,800円(税込)

カラー：Natural Black / Neutral White

取扱店：専門店・家電量販店・ECモール他

「オープン型イヤホンでも音楽鑑賞に耐えうる高音質」を目指し、イヤーカフ型に最適化された独自の音響設計を採用。

新開発のダイナミックドライバーとMEMSスピーカーを組み合わせることで、開放的なリスニング環境と繊細な表現力を両立しました。

さらに、AIを活用した通訳や議事録作成機能にも対応し、ビジネスからエンターテインメントまで幅広く活用できる一台です。

独自配置のハイブリッドドライバー

中低域用には新開発の「NUARL DRIVER O」を、高域用には超広帯域再生が可能なMEMSスピーカーを搭載。

ドライバーを対向配置にすることで音響空間を確保し、位相のズレを抑えた定位感のあるサウンドを実現しています。

また、独自の「マイクロサウンドスリット」構造により、音漏れを効果的に抑制します。

AIスマートアプリ「Auralink」

iOSおよびAndroid対応のAIアプリ「Auralink」と連携することで、イヤホンのマイクを使用したリアルタイムのライブ翻訳や、会話の文字起こしが可能。

55ヶ国語に対応しており、リモート会議の議事録作成や対面での異文化コミュニケーションを強力にサポートします。

購入者はフル機能が1年間使える「特別フリープラン」を利用できます。

3つのサウンドモード

カナル型に近い標準モードに加え、人の声を強調する「ボイスブースト」、臨場感あふれる「空間オーディオ」の3つのモードを搭載。

音楽鑑賞はもちろん、動画視聴やポッドキャストなど、コンテンツに合わせて最適なサウンド体験を選択できます。

高音質リスニングとAIアシスタント機能を一台に集約した、次世代のイヤーカフ型デバイス。

エム・ティ・アイ「NUARL νClip」の紹介でした。

