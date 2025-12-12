来年3月のWBCに出場するライバル国が着々と強力なメンバーを固めている。

ドジャースが大物クローザー獲得も…大谷翔平ら日本人選手に“追い風”になるとは限らない複雑事情

連覇を目指す侍ジャパン（J）の最大のライバルである米国代表は日本時間10日、ドジャース・大谷翔平（31）を抑えて今季のナ・リーグ本塁打王（56本）のタイトルを獲得したシュワーバー（32=フィリーズ）、ド軍の正捕手スミス（30）ら4人が新たに代表入りしたと発表した。

スーパースターが揃い、上位進出が見込まれるドミニカ共和国は、今季45本塁打を放ったレイズの有望株であるカミネロ内野手（22）を追加。過去に2度、準優勝（2013、17年）しているプエルトリコは、リンドーア（32=メッツ）、コレア（31=アストロズ）、アレナド（34=カージナルス）の強打の内野手3人の出場が判明した。

ライバル国がドリームチームの編成を進める一方、侍Jといえば、日本人メジャーリーガーで出場が決まっているのは大谷ただひとり。しかも、二刀流か打者専念か、起用法すら決まっていない。同僚の山本由伸（27）、佐々木朗希（24）らは球団と折衝中で、今永昇太（32）、鈴木誠也（31）のカブス勢も態度を明らかにしていない。

侍Jの井端弘和監督は10日、滞在先の米国で「全然変わらないですね。MLBからの返事待ちで。なかなか、MLBが決まらないので、今はそこで止まっている状態。せめて年内には返事が来てくれたら」と複雑な心境を吐露した。

侍Jの代表選考を巡っては、ドジャースのロバーツ監督が大谷の投手としての出場に難色を示し、山本や佐々木の出場に関しても慎重な姿勢を崩さない。指揮官として自軍の選手のコンディションを重視してのものだろうが、米国を筆頭に代表メンバーが固まりつつある現状を見れば、井端監督がヤキモキするのも無理はない。現状では「侍J、大谷への嫌がらせでないか」との声すら出ているほどだが、実際に来年3月の本番を間近に控え、特に米国による侍Jへの挑発的な態度は顕著だ。

この日、ウインターミーティングが開催されているフロリダ州オーランドで会見した米国代表のマイケル・ヒルGMは「米国のトップ選手たちと話をする際には『野球は米国の国技だが、現王者は太平洋の向こう側にいるんだぞ。日本にな』と伝えています。その事実から目を背けてはいません。だからこそ、国を背負うのにふさわしい、最高のメンバーを確実に揃えたい」と、打倒日本を宣言。要するに、MLB屈指のスーパースターである大谷が牽引する侍Jを倒すことで、「米国最強」を誇示したいのである。

前回大会では大会期間中にいきなり日程変更

それは投手の顔ぶれからも明らか。すでに代表入りが内定しているパイレーツの右腕スキーンズ（23）に加え、タイガースの左腕スクーバル（29）の招集を検討。今季のア、ナ両リーグのサイ・ヤング賞投手が代表入りすれば、侍Jはもちろん、大谷にとっても、大きな脅威となる。

日本に対抗すべく「史上最強のメンバー」（米国・デローサ監督）で臨むのはもちろん、本番ではどんな手を使ってでも勝ちにくるのが米国の常套手段といってもいい。

前回大会では大会期間中にいきなり日程が変更。大会公式サイトの日程表には当初、「日本、米国とも1次ラウンドの順位にかかわらず、準々決勝は3月17日（日本時間18日）、準決勝は20日（同21日）に対戦する」との注釈がついていたものの、主催者であるMLBの独断でこれを削除。日米の対戦が実現するのは準決勝のみとみられていたが、日程変更の結果、決勝戦で対戦することに。大会後、栗山英樹監督は「準決勝は米国のつもりで投手起用をやってきた。ルールが途中で変わるのは、いくらMLB主催でも違うだろうと思う」と苦言を呈したが、MLB側は「いつの状況か把握していないが、違った情報で、日本とアメリカと、どのような勝ち上がりでも戦うというのは誤りだった」などと苦しい言い訳に終始した。

そもそもWBCは当初から米国有利の大会だった。第1回大会では、第1、第2ラウンドとも4チームによる総当たり戦を実施。第2ラウンド1組で日本、米国、メキシコが1勝2敗で並んだため、失点率最少の日本が2位となり、準決勝に進出した。早々と姿を消した米国の思惑もあって、第2回大会では2敗した時点で敗退となる「ダブルイリミネーション方式」を採用。この方式は展開次第では同一カードが最大で5度もある可能性があり、実際に日本は韓国と5度も対戦し、「改悪だ」との声が相次いだ。

大会連覇を目標に日の丸を背負う大谷は、MLBの手段を選ばないヤリ口に要警戒である。

◇ ◇ ◇

ところで大谷といえば、その「意外な発言」が注目を集めている。WBC参加にあたり若手選手へのメッセージを求められたときのこと。そこで話したことが、どうやら佐々木朗希にとってはこれ以上ないほど耳が痛い内容だったというのだ。いったいどういうことか。