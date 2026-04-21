任期満了による退任が発表された。今年3月のWBCで侍ジャパンを指揮した井端弘和監督（50）である。【もっと読む】WBC惨敗は井端監督の「自業自得」大谷翔平、山本由伸（ともにドジャース）ら過去最多となる8人のメジャーリーガーが参戦したものの、史上最悪のベスト8で敗退。井端監督はNPBを通じて、「WBCでは思うような結果を残せず、皆さんの期待に応えられませんでしたが、選手たちは強豪国相手に精一杯戦ってくれました。