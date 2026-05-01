左手骨折で離脱し1日のファーム交流戦（対中日）で復帰するソフトバンク・杉山が、近日中に1軍復帰の可能性が高まった。30日、倉野投手コーチは守護神の再合流の時期に言及した。「ファームで信頼を取り戻すことはできないと思うし、1軍で戦力となると思ったら登録すると考えます」4月11日の日本ハム戦での自身の投球に納得がいかずベンチを殴打し、「左手第5中手骨骨幹部骨折」の重傷を負った。同日まで貯金5の首位だったが