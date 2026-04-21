大谷が見せた挨拶にファン注目【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）“最大級”の敬意にファンがすかさず反応した。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。試合前には偉大な先輩と再会し、談笑するシーンが見られた。ファンは大谷が見せた挨拶の“仕草”に注目した。試合前のグラウンド、大谷は先輩右腕の姿を見つけると駆け寄った。