◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハムが3日、オリックスを3―0で下し、史上7球団目の通算5000勝に到達した。万波中正外野手（26）が6回に左翼へ10号ソロ。3年ぶり2度目の「12球団最速10号」でメモリアル勝利に花を添えた。戦後間もない1946年に誕生し、後楽園、東京ドームを経て北海道に根付いた球団が、創設81年目で節目の勝利を飾った。球団1号の本塁打は「青バット」の愛称で、戦後