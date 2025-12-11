11日朝、鶴岡市の住宅地で、クマ1頭が緊急銃猟によって駆除されました。周辺では9日、飼い犬がクマに襲われて死んでおり、同じクマにかみつかれたとみられています。



午前6時15分ごろ、鶴岡市友江町の住宅地近くの路上でクマ1頭を目撃したと歩行者から警察に通報がありました。

目撃されたクマは体長1メートル60センチほどで、午前7時20分頃には同じ町内のドラッグストア近くでも同じ個体と見られるクマの目撃情報がありました。

そして午前8時半過ぎ、クマは近くの住宅の敷地内で見つかり、鶴岡市の緊急銃猟の判断によって駆除されました。このクマによる人的被害は確認されていません。

周辺では3日前から、クマの目撃情報が寄せられていて、9日には住宅の屋外で飼われていた犬がクマに襲われ、死んでいました。駆除されたクマにかみつかれたとみられています。

鶴岡市によりますと当時、クマは住宅地から川の方に向かっていたところ、その途中の住宅で飼い犬と鉢合わせとなり吠えられたため襲いかかったようだということです。

鶴岡市では、近くでクマの目撃情報があった場合は飼い犬を屋内で飼育するか、夜の間は玄関に入れること。また、ドッグフードや餌を食べ終わったあとの容器は匂いでクマを引き寄せるため犬が食事した後はすぐに片付けることを呼びかけています。

