YBC山形放送ニュース

深夜まで続いた消火活動 鶴岡市戸沢の住宅火災で遺体発見 一人暮らしの高齢男性が行方不明

5日夜、鶴岡市で住宅火災が発生し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家で一人暮らしをしていた高齢の男性が行方不明となっており、警察で身…