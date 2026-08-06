YBC山形放送ニュース
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突然の爆発音で住宅全焼 白鷹町で火災発生 3人搬送 河北町でも住宅全焼
7日の山形県内は、白鷹町と河北町で住宅火災が相次いで発生しました。このうち白鷹町の火災では3人が体調不良を訴え、病院へ搬送されました。7日午前1…
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立秋なのに猛暑日続出 山形県内15地点で今季最高気温 午後は激しい雨で天候急変
7日は二十四節気の一つ「立秋」です。暦の上では秋の始まりですが山形県内は熱中症警戒アラートが出されるなど厳しい暑さとなった一方、午後に…
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戦地から生還した父が遺した120ページの記録 家族に語らなかった戦争の記憶とは
シリーズ「戦争の語り部たち」です。2回目は、かつて日本兵として戦火をくぐり抜けた男性が晩年、ノートに書き遺した〝戦争の記憶&…
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あと一歩届かず 鶴岡東が東海大甲府に5対2で敗戦 一時1点差に迫るも甲子園初戦突破ならず
夏の全国高校野球選手権大会、山形県代表の鶴岡東は、大会3日目の7日、初戦で山梨県代表の東海大甲府と対戦しました。鶴岡東は5対2で敗れ、1回戦突破…
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14年かけて開発 山形県産米ゆきまんてんのロゴ公開 はえぬき並み価格帯を想定 10月先行販売へ
来年本格デビューする山形県産米の新品種「ゆきまんてん」のロゴデザインが7日、お披露目されました。ことし10月、先行販売される予定です。吉…
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大雨で路肩が崩落した国道113号 8日にも応急復旧完了見込み 片側交互通行は10月末まで継続方針 山形・飯豊町
大雨で道路の路肩が崩落した山形県飯豊町の国道113号について、山形河川国道事務所は8日にも応急復旧が完了する見込みを発表しました。一方、片側交互…
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米沢36.3度 山形県内12の観測地点で最高気温が35度を超える猛暑日に 熱中症に警戒を
山形県内は7日午後3時現在で12の観測地点で最高気温が35度を超える猛暑日となっています。熱中症に警戒してください。山形地方気象台によりますと、7…
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「山形花笠まつり」2日目夜も3600人の踊り手が華麗な舞
山形の夏の風物詩「山形花笠まつり」が6日、2日目を迎え、およそ3600人の踊り手たちが華麗な舞を披露しました。「山形花笠まつり」2日目のパレー…
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【速報】山形県河北町で住宅火災
山形県河北町で8月7日午前、住宅火災があり、午前10時半現在、消火活動が続けられています。…
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【舟形・酒田】6日酒田市でクマの目撃相次ぐ
6日午前6時ごろ、舟形町横沢の農地で子グマ1頭が目撃されました。酒田市では午後1時ごろ、市条地内の住宅近くでクマ1頭が目撃されたほか、午後3時ごろ…
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35度超の猛暑相次ぐ 山形県内全22地点で真夏日 熱中症疑いで12人搬送し1人死亡
今シーズン初の熱中症警戒アラートが発表された6日の山形県内は山形市などで最高気温が35度を超える猛暑日となりました。こうしたなか新…
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やっしょまかしょ響く 山形花笠まつり開幕 演奏解禁と新表彰制度で盛り上がり
5日夜、開幕したことしの山形花笠まつりは、初日から踊り手たちの熱気に包まれました。「やっしょまかしょしゃんしゃんしゃん」山形市の中心部で5日夜…
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忘れないでほしい 中国残留孤児と家族の今 山形で18年続くいきいき広場の役割
木曜特集は「戦争の語り部たち」です。きょうは中国残留孤児の戦後と支え続けてきた「いきいき広場」についてお伝えします。JR山形駅近くの会議室。県…
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深夜まで続いた消火活動 鶴岡市戸沢の住宅火災で遺体発見 一人暮らしの高齢男性が行方不明
5日夜、鶴岡市で住宅火災が発生し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家で一人暮らしをしていた高齢の男性が行方不明となっており、警察で身…
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子どもたちの文化活動を後押し 田川地区吹奏楽連盟に年間50万円支援 地元企業が協定締結
鶴岡市の電気土木工事会社が地元の吹奏楽団体の活動を5年にわたって支援するパートナーシップ協定を結びました。協定を結んだのは鶴岡市…
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豪快な水煙と幻想的な光 酒田市の玉簾の滝で夏のライトアップ開始へ 県内一の落差63メートル
山形県内一の落差を誇る酒田市の玉簾の滝が7日からライトアップされるのを前に照明の準備作業が行われました。酒田市升田にある玉簾の滝。「直瀑」と…
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深夜の侵入で被害300万円超 東根市のリサイクルショップ窃盗事件 24歳男を逮捕
東根市内のリサイクルショップで7月、現金やアクセサリーを盗んだ疑いなどで24歳の男が6日、逮捕されました。逮捕容疑となった被害額は300万円…
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【速報】90歳の男性が熱中症の疑いで死亡 畑で倒れているところを発見 山形県新庄市
山形県新庄市で8月6日、畑で倒れていた90歳の男性が熱中症のため死亡しました。8月6日午後3時ごろ、新庄市の畑で人が倒れていると通報がありました。…
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81年前の広島原爆の日に黙祷 山形市役所で千年和鐘鳴らし平和への思い新たに
8月6日は81年前、広島に原子爆弾が投下された日です。山形市役所では式典が行われ、正午に市民らが黙祷を捧げたあと、平和のシンボルとなっている「千…
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懸念の声相次ぐ 遊佐沖洋上風力の住民説明会始まる 低周波騒音や景観への影響を質問
遊佐町沖で計画が進む洋上風力発電事業をめぐり、7月公表された環境影響評価準備書の住民説明会が、5日夜から始まり出席者からは低周波騒音や景観につ…