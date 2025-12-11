「久しぶりに上原多香子ちゃんと会いました♪」──表舞台から姿を消していた「SPEED」の上原は茶色の髪をセミロングにし、42歳には見えないほど若々しい姿だった。

【写真】不倫をされたコウカズヤ氏とのツーショット（2017年）。女子高生時代の上原ほか

沖縄出身の上原は1996年に、今井絵理子（42）、島袋寛子（41）、新垣仁絵（44、現在はHITOEで活動）の4人で「SPEED」としてデビューした。社会現象となった「SPEED」は史上最年少で全国4大ドームツアーを行い、人気絶頂の2000年に解散。

解散後、上原はその美貌で女優としてドラマやCMに数多く出演した。順調にステップアップを果たしていた彼女は2012年に「ET-KING」のTENNさんとの結婚を機に大阪へ。そこから彼女の波乱の人生が始まった──。芸能プロ関係者が打ち明ける。

「2014年9月に夫のTENNさんが突然亡くなりました。憔悴する上原さんでしたが、のちに遺書に彼女が不倫していたことが書かれていたと報じられました。仕事が激減した彼女は2018年に親しくしていた演出家の男性と再婚し、長男と長女を出産しました」

事実上、芸能活動を休止していた上原は、2023年1月に家族で故郷・沖縄への移住を決断。平穏な日々を取り戻したかに思われたが……。

「上原さんは沖縄でスキンケアブランドの広告塔として、SNSを通じて商品の魅力を発信するほか、美容家として店頭にも立ちました。しかし、実業家との不倫騒動が報じられ、スキンケア関連の仕事も追われることになりました」（同前）

その後、上原の姿が確認されたのは昨年11月に更新された沖縄でバーを営む女性経営者のSNSの投稿で、上原はご機嫌な様子で写っていた。それからおよそ1年、彼女の近影が投稿されたのが友人らのSNSだった。

上原の近況は

沖縄で暮らす友人らのインスタグラムに登場した上原は、ラフなトレーナー姿で500ミリリットルの缶ビールを片手にカメラを見つめていた。耳にピアスを付け、指先はネイルが施されている。同投稿のコメント欄には《元気そうでなにより》《多香ちゃん、インスタまたあげて》《多香ちゃん可愛すぎるー！》《お元気そうでとっても嬉しいです》など、あたたかい言葉が並んでいた。

「これまでいろいろとありましたが、今も沖縄で素敵なご友人に囲まれて生活をしているということでしょう。彼女が訪れていたのは沖縄南端エリアにあるカフェです。もともと東京にあったお店ですが、コロナ禍で沖縄に移転。上原さんが東京に住んでいた頃から交流が続いているようですね。今も上原さんと仲がよいという、今井絵理子さんもこのお店によく訪れています」（同前）

2022年以降、芸能活動から遠ざかっている上原。現在、所属する事務所のホームページから個人のプロフィールは消えている。はたしてこの先、表舞台に出てくることはあるのだろうか。