一般人のカラオケ大会のステージに、まさかの“本物”が登場していて──。沖縄県那覇市で4月25、26日に開催された『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』。映画や音楽などさまざまな文化を会場から発信する中で、一般人によるカラオケ大会『飛びカラ』も開催された。その出場者の中に、まさかの上原多香子（43）がいたというのだ。4人組ダンスボーカルグループ『SPEED』のメンバーとして一世を風靡した上原。’97年発売の『