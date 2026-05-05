意外な登場だった。4月25日、沖縄県那覇市で『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』が開催された。そのイベント内のカラオケ大会『飛びカラ』で、元SPEEDの上原多香子（43）が突然姿を現した。上原は2018年、演出家のコウカズヤ氏と再婚したが、23年には不倫が報じられ、現在は芸能活動をしていない。【写真】上原多香子にまた不倫報道で“魔性のオンナ”健在を証明…那覇で青年実業家&子供2人と新生活「引退は発表し