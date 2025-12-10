·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î°¤Éôµð¿Í¤ËÂç½Å°µ¡Ä»ê¾åÌ¿Îá¤ÎVÃ¥²ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡¢¾¾°æ½¨´î´ÆÆÄÃÂÀ¸¤¬´ûÀ®»ö¼Â²½
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Æ¨¡¨¡¡£
µð¿Í¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼Á´Çò»æ¡×¤ËÆ©¤±¤ë¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¡Ä·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¹¤Ç¤ËÁ°ÅÓÂ¿Æñ
¡¡µî¤ë6Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í¤ÎOB²ñÁí²ñ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤é67¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿²ñ¤Ç¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬OB¤«¤é¥²¥¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àº£µ¨¤Ï¡¢6·î¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤¬89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Åè»á¤È¡ÖON¥³¥ó¥Ó¡×¤òÁÈ¤ó¤Çµð¿Í¤òV9¤ËÆ³¤¤¤¿²¦»á¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È¤«¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï²¿¤ò¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¡£ÍèÇ¯Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖOB¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëº£Ç¯¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¹¤´¤¯½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£°¤Éô¿µÇ·½õ¤é¤·¤¯¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Öµð¿Í¤Ï6·î3Æü¤Îë¾Êó¤ÎÆü¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£8·î16Æü¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢µð¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ3¤ò¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÂÇÀþ¤ÏÂ¼¾åðó¼ù¤Ë2°ÂÂÇ¤Ç´°ÉõÉé¤±¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¶²¤ìÂ¿¤¤¤¯¤é¤¤¡£3¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê½Å°µ¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Øº£Ç¯¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¡Ù¤ÈOB¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë°Ê¾å¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÍèµ¨¤â¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°¦Äï»Ò¤ÇÂçÊªOB¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51=¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·¡¢Ä¹ÅèÂð¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿·Á¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÀ¸Á°¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¤¬¤è¤¦¤ä¤¯µð¿Í¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¤äOB¤«¤é¤âÂÔË¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎOB¤¬Â³¤±¤ë¡£
À¶¸¶ÏÂÇî»á¤Þ¤Ç¡Ö¾¾°æ´ÆÆÄÃÂÀ¸¤ò¤¤¤Ä¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¡Ù¤òÍýÍ³¤Ëµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤ÎÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¾°æ¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹ðÊÌ¼°¤Ç¤Ï¡Ø»ä¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¡Ù¤ÈÄ¤¼¤òÆÉ¤ó¤À¡£11·î¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¡Ø2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇOB¤Î¹â¶¶¾°À®¤Ë¡Ø¾¾°æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä´ÆÆÄ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¡Ø¤¢¤Î¤Í¡¢º£Æü¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº£Æü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¡¢µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ñ¤Ê¤Î¡Ù¤È¤«¤ï¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¹©Æ£¸ø¹¯¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤«¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî¤Þ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¹©Æ£¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¾¾°æ´ÆÆÄÃÂÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂç¤¤¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾°æ»á¤Ïµî¤ë4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥×¥íÌîµåÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼Âç¾Þ2025¡¡¥´¥¸¥é¾¾°æ¤â»²Àï¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¹ØÆþ¼ÔÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ½»æ¤¬¾¾°æ»áÃ±ÆÈ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯ÈÇ¤Ë¤â¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÃæ¿´¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¹¾Æ£ÃÒ¤µ¤ó¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡¢¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¾°À®¤µ¤ó¤Î6¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î25Ç¯ÈÇ¤Ï¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤â¡ØÉ½»æ¤Ë1¿Í¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥´¥¸¥é´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¡ª¡Ù¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¡¢3Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡£ËÜÎÝÂÇ²¦3ÅÙ¡¢ÂÇÅÀ²¦2ÅÙ¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÎ®½Ð¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ºå¿À¤È¤ÎÀïÎÏº¹¤Ï³«¤¯¡£¤½¤³¤Ø¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¾¾°æµð¿Í´ÆÆÄÃÂÀ¸¡×¤¬´ûÀ®»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£º£µ¨¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ì¤Ð¡¢¶²¤é¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ¨¡¢¿ÊÂàÌäÂê¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö°¤Éô¿µÇ·½õ¤é¤·¤¯¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ó¤ÄÌ¤¹¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Íèµ¨¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÛÍÍ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Çµð¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Ï¤Ê¤¼ÂàÃÄ¤·¤¿¤Î¤«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥ÕÀïÎÏ³°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
