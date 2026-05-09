世帯年収が1000万円を超えると、さぞ裕福な暮らしをしていると思われがちだ。しかし実際の生活感は少し違うようだ。投稿を寄せた40代男性（東京都／専門職）は、世帯年収1400万円。妻と小学6年生の子どもとの3人家族で、「自分の給与収入が1300万円。不動産収入（ローンを返済分除く）が100万円」だというから、共働きではないようだ。（文：篠原みつき）「世間的に裕福と思われているが、自身の認識は……」男性は自身が実感する