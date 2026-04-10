今年は「逆転の巨人」である。【もっと読む】エース戸郷の歯車を狂わせた一件を知るここまで4カード11試合で6勝5敗。このうち4勝が逆転勝ちなのだ。8日の広島戦では、1点を追う九回無死二塁から3番の泉口が逆転2ランを放った。9日現在、リリーフ陣の防御率は2.92でリーグ4位。八回のセットアッパー大勢、九回を任される守護神マルティネスは絶対的な存在だが、数字的には決して救援陣が盤石なわけではない。チーム打率.242も